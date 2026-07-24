AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan günler sonra kameralar karşısında: 'İkram, izzet misafirlerimizi hoşnut etti'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Zirvesi'nden bu yana ilk kez kameralar karşısında açıklamalar yaptı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu ve Halit Yerebakan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin, "Bizler gerçekten gururluyuz, mutluyuz ve bu mabet mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok farklı bir eser." dedi.

''İKRAM, İZZET, MİSAFİRLERİMİZİ HOŞNUT ETTİ''

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

''Açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Ve bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrası, hatta hatta eşleriyle gelenler eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun onlar da mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar.

Bu mutluluğu çifte yaşadık. Ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul arkadan bu Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bütün gelen misafirlerimize, NATO Liderler Zirvesi'nden sonra doğrusu ben de teşekkürü borç bilirim.''