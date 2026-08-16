AKP'li Fatih Süleyman Denizolgun'dan 'Süleymancılar' açıklaması: 'İhanet içinde olanlar radarda'

Türkiye'nin en büyük dinsel yapılanmalarından biri olan Süleymancılar cemaatine yönelik başlatılan "Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasıyla ilgili olarak cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın kurucusu AKP'li eski milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'dan bir açıklama geldi.

Soruşturma kapsamında cemaatin geçtiğimiz günlerde Ümraniye'deki kurs ve yurt binasına yönelik yapılan polis araması sonrası hakkında ortaya atılan iddialara yanıt veren Denizolgun, "Asılsız ve yalan haber olarak bazı kripto hesaplar üzerinden servis edilen; "Fatih Süleyman Denizolgunun, cuma günü Ümraniye Merkez Kursumuzu ele geçirmeye çalıştığım yönündeki yalan iddialar, cebren Cumayı kıldırmaya yönelik girişimlerde bulunduğum yönündeki iftiralar...., akabinde çevik kuvvetin olaya müdahale ettiğiyle ilgili algı kaydırma yönündeki basit kurnazlıklarla" ilgili tüm yazılar butlandır, boştur, asılsızdır" açıklamasında bulundu.

Açıklamasında AKP'ye olan bağlılığına vurgu yapan Denizolgun, "Dün, AK Partimizin Kurucusu olan babam Mehmet Beyazıt Denizolgunla birlikte; AK Partimizin 25. Yıl Kuruluş Yıldönümü programı vesilesiyle, Ankara gittik. Bu vesileyle, Partimizin 25. Yılı kutlu ve mübarek olsun. Nice nice asırlar, Türkiyemizi, Civar Coğrafyamızı ve Devletimizi; AK Partimiz yönetsin. Amin, Ya Muin" dedi.

Cemaatin mevcut yönetimini hedef alan Denizolgun, "Kuran öğretiyoruz kılıfıyla, Kurana en büyük ihaneti yapanların, Hazreti Üstazımız Dedem Süleyman Hilmi Tunahan K.S Hazretlerine, Dedemin K.S talebelerine ve yoluna, Kemal Kacar Bey Ağabeyimize ihanet edenlerin, Amcam Arif Ahmet Denizolgunu, Hasan Arıkan ve Mehmed Arıkan Hocalarımızı katledenlerin, yani "O AZINLIK OLAN ÜST YÖNETİMİN" bir de ahirette yaşayacakları var..." ifadelerini kullandı.

"TÜM PİSLİKLER ORTAYA DÖKÜLECEK"

Cemaat yönetimi için "Hurafelerle, bidatlerle, küfre ve şirke götürücü itikatlarla, milletimizi manevi olarak zehirleyenler, Ehli Sünnet gibi gözüküp, fitne, nifak ve fesat yayanlar da belli..." diyen AKP'li Denizolgun, şu ifadelere yer verdi:

"Hepimize düşen, Yargı kararlarını sabırla beklemektir. Vatan hainlerinin kışkırtmaları sebebiyle, asla en küçük provokasyonlara dahi alet olmayın. Devletimizin aleyhine, sakın gizli veya açık ihanet içinde olmayın.

Suçun niteliği; çıkar amaçlı suç örgütü olduğu için, buradaki hedef cemaat tabanımız ve kurslarımız değildir. Azınlık olan, her türlü değere karşı ihanet içinde olan bir grup, yargının radarındadır. Adalet sistemimize güveniyoruz.

Hazreti Üstadımız, Dedem K.S Hazretlerinin nasıl ki, tüm öngörüleri doğru çıktıysa, 1999 yılından itibaren, cemaatimizin başına gelecek kötü olayları nasıl bildiyse, bugün ortaya çıkan cemaat üst yönetiminin tüm pisliklerinin ortaya döküleceğini de yine doğru öngördü. Tüm detayları, arşivimden geçmiş yazılarıma bakarak bulabilirsiniz.

Saygılarımla, Kamuoyuna arz ederim."

OPERASYON ÇAĞRISI YAPMIŞTI

AKP'li eski milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, cemaatin yönetimine sık sık ağır eleştirilerde bulunuyor ve operasyon yapılması çağrısını açıkça dile getiriyordu. Denizolgun, sosyal medya hesabından geçen yıl yaptığı açıklamalarından birinde "Dedemin K.S yolunda olan, çoğunluk olan sessiz kalmak zorunda bırakılan tabanımız da; Fetöcüler tarafından işgal edilmiş olan merkezi yönetime, Devletimiz tarafından tam bir operasyon yapılsın diye beklemektedir. Tek ricaları; terör suçuna bulaşmayan temiz tabanımız ve kurslarımız hiç zarar görmesin diye istemektedirler" demişti.