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AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hadi Özışık'a anlattıkları 'sır' oldu: 'Bütün gazetelerde manşet olurum'

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hadi Özışık'a anlattıkları 'sır' oldu: 'Bütün gazetelerde manşet olurum'

5.10.2026 13:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hadi Özışık'a anlattıkları 'sır' oldu: 'Bütün gazetelerde manşet olurum'

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'yla 'fon' vurgununa ilişkin konuştuğunu belirten Hadi Özışık, görüşmenin içeriğini ise Kaya'nın isteği nedeniyle anlatmayacağını söyledi. Özışık ayrıca "Fatma Betül Sayan Kaya dededen kalma toprak sahibi. Doğubayazıt’ın neredeyse tamamı dedesinden kalma. Bunu bana söyledi" dedi.
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Milyarlarca liralık 'fon' vurgununa adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesinin ardından iktidara yakın İnternet Haber sitesinin sahibi Hadi Özışık'a konuştu.

Youtube kanalındaki yayınında görüşmeyi anlatan Hadi Özışık, Kaya'nın zenginliğinin kaynağı olarak "kendisine dedesinden kalan çok sayıda taşınmaz olduğunu" söylediğini belirtti.

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Özışık, "Fatma Betül Sayan Kaya dededen kalma toprak sahibi. Yani Doğubayazıt’ın neredeyse tamamı dedesinden kalma. Bunu bana söyledi" dedi.

"ANLATSAM MANŞET OLURUM"

Fon şirketleri konusuna değinen Özışık, "Kim içine soktu, kim teşvik etti, aslında amacı neydi bütün bunları konuştuk. Ama benimle birlikte o konuşma mezara gidecek" ifadelerini kullandı.

Kaya'yla konuştuklarını açıklamayacağını belirten Özışık, şunları söyledi:

"Çok inanılmaz demoralize, çökmüş durumda. O burada ağlıyor, arkadan da çocuklarının ağlama sesi duyuluyor ve 'kötüyüm' ifadesini kullanıyor. Ben sorularımı sordum, çok da önemli sorular sordum. Fakat sorularım bitti, 'Fatma Hanım haberleştiririz' dedim; Fatma Hanım 'Allah rızası için yapma. Yani 'off-the-record' kalsın' dedi. Her şeyin üstü kapandı. Bana diyorlar ki, bazı isimler var mesala fitne-fesat, 'sen bunu açıkla'. Bir dakika neyi açıklayacağım ben! Kadın bana izin vermemiş. Daha da beter hale gelmek istemiyorum' demiş, Allah rızası için beni yemine vermiş. 3 kuruşluk reyting uğruna, 3 kuruşluk tık uğruna konuşmayı anlatsam bütün televizyonlarda haber olurum, bütün gazetelerde manşet olurum. Gazetecilik vicdan gerektirir."

İlgili Konular: #Fatma Betül Sayan Kaya #Hadi Özışık

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