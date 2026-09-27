AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'yı koltuğundan eden vurgun: Özata Denizcilik'in sahipleri tanıdık çıktı!

500 bine yakın yurttaşı mağdur ettiği belirtilen 'fon' vurgunu AKP'ye sıçradı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşiyle birlikte şaibeli hisselerden birine yüklü miktarda yatırım yaptığı ve krizin patlamasına ramak kala parasını çekerek milyar liralık bir servet elde ettiği iddia edildi. Olayın gündem haline gelmesi üzerine Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı uzun bir açıklamayla "görevden affını" istedi.

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya'nın hisse alımı yaptığı Özata Denizcilik'in iktidarla ilişkisine dair de çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven’in yıllarca AKP Tuzla Belediye Başkanlığı yapan Şadi Yazıcı'nın AKP Tuzla İlçe Başkanı olduğu dönemde yardımcılığı görevinde bulunduğunu açıkladı.

"VATANDAŞIN GÖRDÜĞÜNÜ SPK NEDEN GÖREMİYOR?"

Gökhan Günaydın, Özata Denizcilik ve Özdemir Ataseven'in AKP'yle ilişkilerine dair şöyle devam etti:

"Ticarette hızla yükselmek için çalışmak yetmiyor, siyasetle bağları güçlü tutmak gerekiyor. Bu çerçevede ÖZATD deyince iki siyasetçi akla geliyor: Yerel siyasette dönemin Tuzla Belediye başkanı Şadi Yazıcı, genel siyasette dönemin Başbakanı Binali Yıldırım. Bu iki siyasetçi ile çok yakın olan Özdemir Ataseven, iş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı dönemde Tuzla tersanesinde faaliyette bulunduktan sonra, işlerini Yalova’ya taşıyor. Burada özel tahsisle kendisine ait tersane kuruyor. Ancak ÖZATD’nin asıl vurgunu borsadan oluyor. Özata Denizcilik'in fiili dolaşımdaki hisselerinin yüzde 96'sı 5 fonun kontrolünde. Son 6 ayda hisse senetlerindeki değer artışı yüzde 1.289’a fırladı, şirketin değeri 292 milyar liraya ulaştı."

Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven

"Hiçbir uzmanlık bilgisi olmayan, vicdan sahibi herkes Yalova'da kurulu orta sınıf bir tersanenin 6 ayda yüzde 1289 değerlenmesinin normal olmadığını bilir" diyen Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tersane uçak gemisi, yıldız gemisi üretmiyorsa bu mümkün değil. Peki vatandaşın gördüğünü SPK neden gör(e)miyor?

Bunu anlamak için şirketin arkasındaki siyasilere, fon vurgunundan servet yapmaya koşan arsız politikacılara bakmak gerekir.

İpin ucunu çekiyoruz, takılanlar asrın soygununun gerçek fotoğrafını ortaya koyacak.."

TUTUKLANDILAR

Fon soruşturması kapsamında Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven hakkında tutuklama kararı verilmişti.