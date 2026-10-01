AKP'li Hayati Yazıcı'ya fon skandalında adı geçen oğlu hakkında soru: 'Açıklayacağım...'

TBMM'nin 28'inci Dönem 5'inci Yasama Yılı, Genel Kurul'da düzenlenen özel oturumla başladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da özel oturumu locadan takip etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından TBMM'den ayrılan Yazıcı'ya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon soruşturması” kapsamında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağı soruldu.

YAZICI: “AÇIKLAYACAĞIM”

Hayati Yazıcı, oğluyla ilgili soru üzerine kısa bir yanıt vererek, “Açıklayacağım” demesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Yazıcı'nın da ifadesi alındı. Yazıcı hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

MALVARLIĞI TEDBİRİ AYNI GÜN KALDIRILDI

Soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında malvarlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanması talep edilmiş, bu isimler arasında Mustafa Yazıcı da yer almıştı. Daha sonra, alınan ifadeler ve toplanan delillerin değerlendirilmesinin ardından Mustafa Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkındaki mali tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Mustafa Yazıcı açısından yurtdışına çıkış yasağı ise devam etti.