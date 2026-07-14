AKP’li isimden Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İsmet İnönü’ye hakaret: CHP’li belediye başkanı Dalgıç’tan sert tepki!

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ikinci oturumunda AKP Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın'ın Cumhuriyetimizin ikinci Cumhurbaşkanı ve Lozan kahramanı İsmet İnönü'ye hakaret içerikli sözleri üzerine gerginlik çıktı.

CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut’un Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı’na yönelik, "Kurtuluş Savaşı neden Kurtuluş biliyor musunuz? Yurt dışı başkentlerinden emir ve talimat almaktan kurtulmaktır" sözlerine yanıt veren AKP Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Başbakanı Venizelos’un oğlu Sofokles, Bursa işgalinde Osman Gazi Türbesi’ne gidip fotoğraf bile çektirmiş, bu küstahlığı yapmıştı. Fakat aradan geçen birkaç sene sonra, ikinci genel başkanınız İsmet İnönü, eşini Venizelos’un koluna taktı mı, takmadı mı?.. Taktı mı, takmadı mı?"

CHP’Lİ BAŞKANDAN SERT TEPKİ

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, AKP'li Aydın'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Burayı kirletmeyin. İsmet İnönü buranın konusu mu? İsmet İnönü gerçek gazidir. Kerameti kendinden menkul gazi değildir İsmet İnönü. Kendine gazi demekle, gazi olunmuyor. Adam vatanı için savaşmış. İşkembe-i kübradan gazi olunmuyor. Başka bir Grup Sözcüsü bulun kendinize. Burası öyle bir yer değil."

CHP ÜYELERİ MECLİSİ TERK ETTİ

Bu sözlerin ardından tansiyon yükselince, oturuma ara verildi. İkinci oturum başladığında Cumhuriyet Halk Partisi grubu, özür dilenmemesi halinde meclisi terk edeceklerini açıkladı.

Meclis Başkan Vekili Şahin Biba, "Kimse kimseden bir beklenti içerisinde olmasın. Bu meclis çok şey gördü, çok hakaretler işitti ama kimse kimseden özür dilemedi" demesinin üzerine CHP üyeleri meclisi terk etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının 16 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'da yapılmak üzere ertelenmesine karar verildi.