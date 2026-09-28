AKP'li isimlerden 'fon' vurguncularına: Özgür Özel'e kalmadan herkes kendini ifşa etsin

Fatma Betül Sayan Kaya'nın AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesine yol açan ve 500 bine yakın yatırımcıyı mağdur ettiği belirtilen 'fon' vurgunuyla ilgili iktidar çevrelerinden dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

AKP'nin eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, konuyla ilgili YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara dikkat çekerek "Özgür Özel'e kalmadan, manipülasyonun içinde kim varsa derhal istifa etsin" çağrısında bulundu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden bir açıklama yapan Birinci "Özgür Özel meydan okumaya devam ediyor. Belli ki elinde fon hareketlerine yönelik bir liste var. Listede ilk ismi açıklanan genel başkan yardımcısı kadın istifa etti. Önemli olan kısım istifası değil. Aklanacağım, bu iftira ile mücadele edeceğim demedi, yoktur diyemedi" dedi.

"KİM VARSA İSTİFA ETSİN"

"Herkes kendini biliyor. Ne yaptığını, yapmadığını biliyor" diyen Birinci şöyle devam etti:

"Özgür Özel'e kalmadan, bu fahiş karı elde eden, fonun patlayacağını bilip en üst seviyeden vatandaşa batacak kağıtları tıkayan, 1'e 10, 1'e 100 kazanan her kim varsa... Bu nitelikli dolandırıcılık faaliyetinin içinde her kim varsa... Bu ahlaksız manipülasyonun içinde her kim varsa... Bu haram parayı hem de milyonlarca kişinin hakkı olan parayı ailesine, çocuklarına reva gören her kim varsa...

"Hiçbir açıklama, ifşa beklemeden; 1- Derhal istifa etsin. 2- Kendini ifşa etsin. 3- Başsavcılıktan malvarlığı değerlerine tedbir konmasını talep etsin. 4- Milletin tamamından özür dilesin ve hukukun kılıcına ram olsun."

YENİ ŞAFAK YAZARI: TESLİM OLUN

Aynı çağrı Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan da geldi. Ünal, X hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Bu pisliğe bulaşmış kim varsa hayatında bir kez olsun mertçe davransın, çıksın, “ben yaptım” desin, itiraf etsin, kenara çekilsin.

Gizlenip, “belki beni bulamazlar” deyip, her gün patlayacak skandallarla AK Parti Teşkilatı’na her gün yeni bir bedel ödetmeye, moralleri bozmaya kimsenin hakkı yok. Nasıl olsa yakalanacaksınız. Teslim olun ki işleri kolaylaştırın."

ÖZEL NE DEDİ?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin Balıkesir Karesi İlçe Başkanlığındaki ön seçim sırasında yaptığı konuşmada, 'fon' vurgunuyla ilgili şöyle demişti:

"Dün parti sözcümüz ilkini açıkladı. Geçmiş dönem bakan, düne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı, geçmişte İBB bursuyla büyüyen, yani yurt dışına gidecek, parası yok, İstanbul Büyükşehir burs vermiş, giden kişi kendisi hesaba 63 milyon TL yatırmış, 2 milyar TL’den fazlasını çekmiş. Bakın, Nisan’da giriyor 63 milyon TL, Eylül ayında felaket yaşanmadan kaçıyor, 2 milyar TL!"

Söz konusu fona yatırılan paraların dar gelirli yurttaşlardan toplandığını belirten Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bakın, 63 milyon… Televizyonu başındaki vatandaşa söyleyeyim. 63 milyon koyduğu para şöyle bir paradır: Örneğin 6 milyon liralık evden 10 ev parası koymuş, 5 ay sonra bunun 24 katını almış, 240 daire parası alıp kaçmış. Peki aradaki para kimden? Aradaki para “çok kazandırıyormuş” diye kandırdıkları 3 bin lirasını, 5 bin lirasını, 10 bin lirasını bu fona yatırmış garibanlardan. Ağırlıklısı da kendilerine yakın seçmenlerden. 'Faizden korkarız, borsa helaldir' diyerek ya da 'Burada bütün AK Parti’nin üst düzeyleri burada' diye söylentileri yayıp bu insanlara güven telkin edip paralarını alıp kaçtılar.

Açıklamasının son bölümünde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan seslenen Özel, şunları söyledi:

"Burada Erdoğan’a açık söylüyorum: Fatma Betül Sayan Kaya’dan 2 milyar, kocasından 1,5 milyar… Bu milletin parasını geri alacak mısın? Bütün bu milletin parasını çarpan AK Partililerin hesaplarına el koyacak mısın? Mevcut kabinede fonda işlem yapan bakanı, işlem yaptıran isimleri tek tek belli. Çantacısı, adına daire alıp satan, para taşıyan, fona koyan, fondan çeken bakanı hazineden azledecek misin? Erdoğan, ya bu bataklığı kurutmak için bizimle birlikte çalışacaksın ya o bataklıkta boğulacaksın!"