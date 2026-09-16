AKP'li Mustafa Demir: CHP'nin iki yakası bir araya gelmeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Demir, AKP iktidarı ve partisiyle övgülerde bulunup "Bizim bütün arkadaşlarımız vizyon sahibi. Şimdi biz böyle çalışırken, gecemizi gündüzümüze katarken, geceleri rüyalarımızı meşgul ediyor bizim işimiz, bak size söyleyeyim. Yattığımızda bütün arkadaşlarımızda da görüyordum, kağıt kalem sürekli başucumuzda. Benim uykum kaçtığında üzülürsünüz ya, gündüz çalışırsınız akşam da ‘Ya bir uyusam da sabaha kadar hemen kalksam’ dersiniz ya, gece uykum kaçtığında üzülmezdim ben. Niye biliyor musunuz? Ya o gün gündüzün hareketli hayatında unuttuğumuz, atladığımız şeyleri not ederdik biz orada. ‘Şunu dikkat edelim, şunu yapalım, bunu yapalım.' Dip notlarımızı alıp, önümüze bakardık" dedi.

Demir, konuşmasının devamındaysa sözü CHP'li belediyelere getirip "Şimdi biz böylesine çalışırken CHP'ye bakın, bu milletin kaynağını, milletin hizmet odaklı, milletin alnının terinin kaynağını, kendi menfaatleri, kendi heva ve hevesleri için, kendi kariyer planlamaları için harcadılar ve akla gelmeyecek işler yaptılar" iddiasında bulundu.

"İKİ YAKALARI BİR ARAYA GELMEZ"

CHP'yi eleştiren Demir, "Onların kendilerine de söyledim. Bizi iktidara taşıyan şüphesiz Cumhurbaşkanımızın liderliği ve o Cumhurbaşkanımızın 4- 4,5 yılda İstanbul'a yaptığı hizmetlerdir. Bizi 25 yıl iktidarda tutan yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışımızdır. Siz bunu beceremediniz. Siz daha ilk şeyde bunu suistimal ettiniz. Bu güven bir zedelendi mi; bir daha yerine gelmez, kim ne derse desin. Bunlara bu konuda güvenilmez arkadaşlar. Görüyoruz, bakıyoruz, yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla CHP'de artık genetik haline gelmiş bu yolsuzlukları vesaire, bir de işte partide beceriksiz yönetimlerinin olması. Bir taneydi, yetmedi 2 tane oldu. Dolayısıyla iki yakasının bir araya geleceğini düşünmüyorum CHP'nin. Şunu da söyleyeyim; AK Parti kesinlikle başkasının başarısızlığı üzerine bina edemez geleceğini. Asla. Biz hiç kimsenin, hiç kimsenin başarısızlığı üzerine bina etmeyiz. Biz kendi programımızı kendimiz yaparız, hedeflerimizi kendimiz koyarız. Bu millet için hedef koyarız ve peşinden koşarız ve Allah'ın izniyle onları gerçekleştiririz. Onların ne yaptığı onları bağlar. Yapıyorlar, milletin huzurunda kendileri yapıyor, kendileri şikayet ediyorlar. Kendileri birbirlerini mahkemeye veriyorlar ve bunların hepsi milletin huzurunda ve Silivri mahkemelerinde şu anda ortaya çıkıyor çarşaf, çarşaf. Onları hani kendi başlarına yaptıklarıyla bırakıyoruz" diye konuştu.