AKP'li Mustafa Ilıcalı'ndan muhalefete: 'Aday göstermeyin, Erdoğan'da birleşelim'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken, AKP’li eski milletvekili Mustafa Ilıcalı’dan muhalefet partilerine yönelik akılalmaz bir çağrı geldi.
Ilıcalı, iktidara yakın TYT Türk ekranlarında katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, siyasi partilerin ortak hareket etmesi gerektiğini savunarak “Türkiye İttifakı” kurulmasını önerdi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın adaylığı etrafında siyasi partilerin birleşmesi gerektiğini iddia eden Ilıcalı "Bütün siyasi partiler birleşip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına destek vermeli” dedi. AKP'li isim, muhalefet partilerine de Erdoğan’ın karşısına aday çıkarmamaları yönünde mesaj verdi.
Ilıcalı, "Matematiğim fena değildir. Matematik olarak aday gösterirseniz zaten kazanma şansınız yok” ifadelerini kullandı.