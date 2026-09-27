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AKP'li Mustafa Ilıcalı'ndan muhalefete: 'Aday göstermeyin, Erdoğan'da birleşelim'

AKP'li Mustafa Ilıcalı'ndan muhalefete: 'Aday göstermeyin, Erdoğan'da birleşelim'

27.09.2026 10:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'li Mustafa Ilıcalı'ndan muhalefete: 'Aday göstermeyin, Erdoğan'da birleşelim'

AKP’li eski milletvekili Mustafa Ilıcalı, muhalefet partilerine Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday çıkarmamaları ve birlikte Erdoğan'ı aday göstermeleri çağrısı yaptı.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken, AKP’li eski milletvekili Mustafa Ilıcalı’dan muhalefet partilerine yönelik akılalmaz bir çağrı geldi.

Ilıcalı, iktidara yakın TYT Türk ekranlarında katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, siyasi partilerin ortak hareket etmesi gerektiğini savunarak “Türkiye İttifakı” kurulmasını önerdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın adaylığı etrafında siyasi partilerin birleşmesi gerektiğini iddia eden Ilıcalı "Bütün siyasi partiler birleşip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına destek vermeli” dedi. AKP'li isim, muhalefet partilerine de Erdoğan’ın karşısına aday çıkarmamaları yönünde mesaj verdi.

Ilıcalı, "Matematiğim fena değildir. Matematik olarak aday gösterirseniz zaten kazanma şansınız yok” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Mustafa Ilıcalı

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