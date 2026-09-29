AKP’li Nihat Zeybekci’den ‘fon’ iddialarına yanıt: 'Doğru, mağdur 455 bin kişiden biriyiz'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın merkezinde yer alan Tera Yatırım Holding’in, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından incelemeye alınan TP2 fonuna AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci’nin ortağı olduğu dört şirketin yatırım yaptığı öne sürüldü.

Konuya ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından AKP’li Nihat Zeybekci’den açıklama geldi.

Gazeteci Aytunç Erkin’in aktardığına göre söz konusu işlemleri doğrulayan Zeybekci, spekülatif hisselerle ilişkilerinin bulunmadığını ifade etti.

455 bini aşkın mağdurdan biri olduklarını belirten Zeybekci, iddialara yönelik şunları kaydetti:

“Doğru, mağdur 455 bin kişiden biriyiz. Ama tek bir spekülatif hisse ile ilişkimiz yok. Bırakın manipülatif hisseleri, normal BIST 30’daki büyük şirketlerde bile bir kuruş hissemiz olmamıştır.”