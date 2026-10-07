AKP'li Ömer Çelik MYK sonrası konuştu: YENİ Parti'nin 'Osman Arıkan Nacar' iddiasına yanıt vermedi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, geçen günlerde YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin fon soruşturması kapsamında kendisine yönelttiği sorulara yanıt vermedi.

Emre, eski müsteşar ve E-Data ortağı Osman Arıkan Nacar’ın fon vurgunundan 20 milyar TL elde ettikten sonra kayıplara karıştığını ve kısa süre önce Ömer Çelik’le Bodrum’da tatil yaptığını iddia etmişti.

YENİ PARTİ SORMUŞTU: "OSMAN ARIKAN NACAR'LA BODRUM’DA TATİL YAPTINIZ MI?"

Emre, Çelik’e, “Siz bu kişiyle çok kısa bir süre önce Bodrum’da tatil yaptınız mı, yapmadınız mı? Ankara’ya birlikte döndünüz mü? Bu kişiyle ilişkiniz ne boyuttadır?” sorularını yöneltmişti.

MEKKE İTTİFAKI ANLAŞMASI

Açıklaması sonrası Mekke anlaşması hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Ömer Çelik "Elbette Meclis'e gelecektir" dedi.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez bir niteliğe sahiptir."

FON VURGUNU

"Bu konuda devletin kurumları büyük bir süratle çalışıyor. Bu tip krizler dünyanın başka yerlerinde de gündeme geldi. Bir gerçekten bilgi, belge, datayla hareket ediyoruz.

Bu kişi sayın cumhurbaşkanımıza 'bu işin başında sen varsın' diyen haddini aşan açıklamalar yapıyor. Bu meselenin açığa çıkmasının ve temizlenmesinin başında Cumhurbaşkanımız vardır.

Bu işler defalarca ellerinde patladı. Bütün işlemler açık, herkes görüyor. Bir şey iddia ediyor, sonra iddia edildiğine göre, söylendiğine göre... Birbiriyle alakası olmayan şeyleri birbirine bağlamaya çalışıyorlar.

Olayı siyasi linç kampanyasına dönüştürmeye çalışıyorlar. Elinde bilgi, belge olan götürsün yargıya versin."

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturması kapsamında ismi geçen Osman Arıkan Nacar ile ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e sorular yöneltmişti.

Emre, fonlardan yaklaşık 20 milyar TL elde ettiği ve operasyonlar başladığında yurtdışına kaçtığı iddia edilen E-Data isimli şirketin yöneticilerinden Nacar ile birlikte tatil yapıp yapmadığını sormuştu:

"Fon soygunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezi, Tayyip Erdoğan'ın etrafında kim varsa oradan bir ses gelmesi... Şimdi ben önce size sorayım: İnsanlar tatile kimle gider? Ailesiyle gider, eşi varsa eşiyle gider, çocuklarıyla gider veyahut da çok yakın arkadaşıyla gider; öylesine tanıdığınız biriyle tatil yapmazsınız, zaman geçirmezsiniz. Bugün bir gazetede haberi çıktı; eski bir bürokratın 20 milyar TL çekip yurt dışına kaçtığı haberi. Kim bu? Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden iki kere milletvekilliği yapmış Osman Arıkan Nacar. Ortağı nerede? Ortağı şimdi tutuklu. Bu soruşturmadan E-Data Teknoloji firmasının üç büyük ortağından biri, mevcut iktidar döneminde durmadan yükselmiş, müsteşar yardımcılığı yapmış, yetmemiş ailesinden önemli görevlere getirilmiş; mesela bir abisi yine Adana'da İl Sağlık Müdürü olarak atanmış, iktidarla iç içe bir isim."

"BU KİŞİYLE TATİL YAPTINIZ MI?"