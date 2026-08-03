AKP'li Ömer Çelik’ten Ertuğrul Özkök’e 'Franco' tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye ilişkin değerlendirmelerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Erdoğan’ın demokratik seçimlerle göreve geldiğini vurgulayan Çelik, Franco benzetmesinin millet iradesini hedef aldığını savundu.

“AKIL VE İZAN YOKSUNLUĞUDUR”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok kez demokratik seçimlerle göreve geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir.”

Erdoğan’ın siyasi konumunun Franco diktatörlüğüyle karşılaştırılmasına tepki gösteren Çelik, “Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir” dedi.

Çelik'in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir.

Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir.

Türkiye’ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir.

En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.

Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.

Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken “Ak Parti diye bir parti yok” anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın.

Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır."