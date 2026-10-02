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AKP'li Özlem Zengin'den 'seçim' açıklaması

AKP'li Özlem Zengin'den 'seçim' açıklaması

2.10.2026 16:51:00
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İHA
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AKP'li Özlem Zengin'den 'seçim' açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Eğer bir başarı hikayesi varsa bu başarı hikayesinin en önemli parçası, kendini yenileyen, kendi iç muhasebesini yapan ve kendini güncelleyen bir parti olması AK Parti'nin" iddiasında bulundu, 'seçimlere' işaret etti.
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Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Uşak'a gelen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, partisinin il binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İÇ MUHASEBE" AYRINTISI

AKP'nin başarısının, kendini sürekli yenilemesi, eksiklerini değerlendirmesi ve teşkilatlar arasındaki iş birliğini güçlendirmesinden kaynaklandığı öne süren Zengin "Eğer bir başarı hikayesi varsa bu başarı hikayesinin en önemli parçası, kendini yenileyen, kendi iç muhasebesini yapan ve kendini güncelleyen bir parti olması AK Parti'nin" dedi.

Zengin, şöyle konuştu:

"Bu değerlendirmelerde her bir işittiğimizden, hem geldiğimiz şehir için hem teşkilatımız için hem yeni modellemeler için hem de Türkiye'nin genel siyasi yönetim modeline dair 'ne yapabiliriz' sorusuna cevap arayarak dönüyoruz, ayrılıyoruz. Bir taraftan da her bir ziyaretimizde hakiki dostluklarımız oluşuyor. Birbirimize daha yakın dostluklar, daha iyi çalışma ortamları oluşturacağız."

"SEÇİM" AÇIKLAMASI

Meclis'in yeni yasama döneminde yeni anayasa, yargı reformları ve "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere önemli konulara odaklanacağı belirten Zengin, "seçimlere" de değindi.

Özlem Zengin şu ifadeleri kullandı:

"Belki de bir yılı aşan bir zaman sonunda bir seçim, genel seçim inşallah olacak. Böyle bakıldığında meclis açısından en önemli senelerimizden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan yeni bir anayasa yapmak istiyoruz. Bir taraftan 'Terörsüz Türkiye' ile alakalı önemli bir süreçte önemli bir kanun yaparak meclisi kapattık. Bunun muhtemelen devamı gelecek. Önemli kanunlar bizi bekliyor. Hem yargı ile ilgili paketlerimiz var. 13. Yargı Paketi'ne çalışıyoruz.

Diğer taraftan çözmeyi planladığımız üzerine çalıştığımız farklı konular var. Hazırlıklarımız var. Tüm bunlarla birlikte yoğun bir siyasi süreç bekleyecek. Tabii ki genel kurulun kendine has gündemleri var. Türkiye'de hangi gündem varsa vatandaşımızın hangi gündemi varsa bunların tamamı meclisin de gündemi. Bu anlamda biz problemleri çözmeye, insanlarımızı dinlemeye ve Türkiye'nin geleceğinde AK Parti olarak söz sahibi olmaya devam etmek istiyoruz."

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