AKP'li Şamil Tayyar'dan 'erken yerel seçim' önerisi: 'Tartışmayı da kavgayı da bitirecek en radikal...'

Türkiye'de AKP iktidarında pek çok belediye kayyım ve tutukluluk hallerinden dolayı seçilen başkanlar tarafından yönetilmiyor. Bu durum kamuoyunda çokça tepki alırken, AKP'li Şamil Tayyar'dan bir 'çözüm önerisi' geldi.

Tayyar sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Belediyeler siyasi gündemin en hararetli tartışma konuları.

Ölüm, kayyım, tutukluluk, transfer ve istifa gibi sebeplerle çok sayıda belediye başkanlığı vekâletle yönetiliyor.

Tartışmanın bir parçası olmak yerine çözüm önerisinde bulunmak isterim.

Anayasa değişikliğiyle mahalli seçimler 2027 yılının ilk yarısında, misal Nisan/Mayıs gibi yapılsın, bu olağanüstü sürecin akıbetini milletin hakemliği tayin etsin.

Tartışmayı da kavgayı da bitirecek en radikal, bir o kadar sonuç alıcı çözüm olur kanaatindeyim.

Demokratik rejimlerde siyasi stres arttığında sandık, ferahlatır."