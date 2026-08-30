AKP’li Şamil Tayyar’dan 'taziye çadırı' çıkışı: 'DEM Parti zapturapt altına alınmalı'

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç devam ederken, yaşamını yitiren PKK'lı teröristler için düzenlenen taziye programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tayyar’ın açıklamaları, Diyarbakır’da farklı tarihlerde yaşamını yitiren 49 PKK mensubu için düzenlenen taziyeye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve bazı milletvekillerinin, Yüksekova’da 29 PKK mensubu için düzenlenen taziyeye ise DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile parti yöneticilerinin katılmasının ardından geldi.

“TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, PKK mensupları için “şehit” ifadesinin kullanılmasına ve taziye çadırları kurulmasına tepki gösterdi.

Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Artık görüntüleri paylaşmıyorum, çok rahatsız edici. Ölen teröristler için ‘şehit’ denerek taziye çadırları kurulması, Terörsüz Türkiye Projesinin tabana yayılmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Tepkiler çığ gibi büyüyor. Elbette ağır siyasi sonuçları da olacaktır.”

“DEVLET DE RAHATSIZMIŞ”

Tayyar, iktidarın da söz konusu taziye çadırlarından rahatsız olduğunu ve bundan sonra kurulmalarına izin verilmeyeceğini duyduğunu öne sürdü.

Tayyar, “Umarım doğrudur. Eğer sürecin enfekte edilmesi istenmiyorsa toplumun sinir uçlarıyla oynanmamalıdır. Özellikle DEM zapturapt altına alınmalıdır” dedi.

“KÜRDÜN YASI KURNAZLIĞINA SIĞINMASIN”

Tayyar, daha sonra yaptığı ikinci açıklamada da eleştirilerini sürdürerek şunları kaydetti:

“Teröristler için sözde şehit çadırları kuranlar, ‘Kürdün yası’ kurnazlığına sığınmasın. Kürtler herkes gibi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Ülkeyi parçalamak, milletin birliğini bozmak için kurşun sıkan herkes teröristtir. Kökeni ve gerekçesi ne olursa olsun. PKK’nın hiçbir vakit ‘Kürt sorunu’ olmamıştır ama Kürtlerin ‘PKK sorunu’ olmuştur.”