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AKP'li Şamil Tayyar'dan 'tedbir' tepkisi: 'Ülke iflasa sürüklenir'

AKP'li Şamil Tayyar'dan 'tedbir' tepkisi: 'Ülke iflasa sürüklenir'

28.09.2026 11:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'li Şamil Tayyar'dan 'tedbir' tepkisi: 'Ülke iflasa sürüklenir'

AKP'nin eski milletvekili Şamil Tayyar, 'fon' operasyonlarında sistemi tümden bozabilecek bir risk oluştuğu uyarısında bulunup "Sistem çökerse ülke iflasa sürüklenir" dedi.

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AKP'li Şamil Tayyar, 500 bine yakın yurttaşı mağdur ettiği belirtilen 'fon' vurgunuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasıyla ilgili "tedbir" kararına tepki gösterdi.

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Sorunu çözmeye çalışırken sistemi tümden bozma riskinin doğduğunu belirten Tayyar, "Sistem çökerse herkes altında kalır, ülke iflasa sürüklenir. 86 milyon mağdur olur" ifadelerini kullandı.

Devlete ait sigorta şirketine tedbir konulmasına tepki gösteren Şamil Tayyar, bu kararın daha sonra kaldırılmasıyla büyük bir krizin son anda engellediğini öne sürdü.

Tayyar, soruşturmayla ilgili "Devlet bir komisyon kursun, bu komisyon operasyonun kumanda merkezi olarak görev yapsın", "Komisyonda ekonomi yönetiminden, Adalet Bakanlığından temsilciler bulunsun", "Komisyon kararları uygulamaya dökülsün" şeklinde önerilerde bulundu.

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