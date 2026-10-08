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AKP'li Sayan'dan Mehmet Şimşek'e 'fon krizi' üzerinden sert sözler: 'Esnafın kasasına gelince şahin kesilen denetim anlayışı...'

AKP'li Sayan'dan Mehmet Şimşek'e 'fon krizi' üzerinden sert sözler: 'Esnafın kasasına gelince şahin kesilen denetim anlayışı...'

8.10.2026 19:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'li Sayan'dan Mehmet Şimşek'e 'fon krizi' üzerinden sert sözler: 'Esnafın kasasına gelince şahin kesilen denetim anlayışı...'

AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, fon krizi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i sert sözlerle eleştirdi. Sayan "Küçük esnafın kasasına gelince şahin kesilen denetim anlayışı, büyük paraların döndüğü yerde neden aynı hassasiyeti göstermedi?" ifadelerini kullandı.

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AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı ve eski milletvekili Savcı Sayan, fon krizi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, şunları yazdı: 

"SAYIN MEHMET ŞİMŞEK, ESNAFIN KASASINI GÖRDÜNÜZ DE FONLARIN KASASINI NEDEN GÖREMEDİNİZ?

Vanlı bir esnaf kardeşimiz mesaj göndermiş. 

Diyor ki: “Maliyeciler geliyor, gece kapanışa kadar oturup hasılatımızı denetliyor.”

Sayın Şimşek!

Esnafın kasasının başında saatlerce nöbet tutan maliyecileriniz, fonların milyarlarca liralık para hareketlerini neden aynı titizlikle denetlemedi?

Esnafın bir günlük hasılatını didik didik ettiğiniz kadar, fonların hesaplarını ayda bir denetleseydiniz bugün bu kadar insanın mağduriyetini konuşuyor olur muyduk?

Küçük esnafın kasasına gelince şahin kesilen denetim anlayışı, büyük paraların döndüğü yerde neden aynı hassasiyeti göstermedi?

Sayın Bakanım, milletin sizden beklediği açıklama değil, hesap verebilirliktir!

SİZ,ESNAFIN KASASINDAKİ ÜÇ KURUŞUN HESABINI SORARKEN, MİLYARLARIN HESABINI KİM SORACAK?"

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