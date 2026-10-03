AKP'li Serkan Bayram'dan partisine 'fon vurgunu' çıkışı: 'Fatma Betül yesin diye mi?'

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, NOW TV’de katıldığı Çalar Saat programında “fon” soruşturması, adalet sistemi ve belediye başkanlarına yönelik gözaltılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bayram, soruşturma kapsamında adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik sert ifadeler kullandı.

“FATMA BETÜL YESİN DİYE Mİ?”

Engellilerin haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayram, şunları söyledi:

“Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor.”

Bayram, soruşturmada gündeme gelen para hareketlerinin belgelerle açıklığa kavuşturulması gerektiğini savunarak, “O yatırdı diyor, öbürü yatırmadı diyor” dedi.

“KİM VARSA BUNUN İÇİNDE TEMİZLENSİN”

Soruşturmanın belirli isimlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Bayram, AKP ve bürokraside adı geçen kişilere ilişkin iddiaların da araştırılmasını istedi:

“Genel başkan yardımcıları var deniyor, bürokrasiden kimseler var deniyor, bakan yardımcılardan var deniyor. Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın.”

Bayram, adalet sistemine duyulan güven ile ekonomi arasında bağlantı kurarak, “Adalette güveni sağlayalım. Adaletin olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Yabancıya sermaye gelmez, gelmiyor da kaçıyor” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Bayram, son dönemde belediye başkanlarına yönelik operasyonlarda kullanılan gözaltı yöntemini de eleştirdi.

“Yazık, belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya. Bütün belediye başkanlarımız için geçerli bu.”

Bayram sözlerini, “Yazıktır, yani bu kadar her şeyi paspas etmeye hiçbirimizin hakkı yok. Net söylüyorum” diye sürdürdü.

“HERKES BEDELİNİ ÖDESİN”

Bayram, açıklamasında soruşturmalarda adı geçen kişilerin hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Bayram, son olarak; “Ben 50 yıldır bu hayatı yaşıyorum. Bu bedeli ödedim” diyen Bayram, “Kimseye de bu lüks hayatı Allah reva görmesin” ifadelerini kullandı.