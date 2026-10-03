AKP'li Serkan Bayram'ın 'fon vurgunu' ve 'operasyon' isyanı kızdırdı: 'AK Parti'ye sızmış Truva atı olabilir'

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın 'fon' vurgunu ve son dönemde CHP'li ve YENİ Partili belediyelere yönelik artan operasyonlarla ilgili gösterdiği tepki gündeme oturdu.

Fon vurgununa ilişkin "Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi?" diyerek tepki gösteren Bayram, belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin de "Yazık, belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya" demişti.

"HERKES PROBLEMİNİ TELEVİZYONDA ANLATACAKSA..."

Bayram'ın sözleri, iktidara yakın çevreler içerisinde rahatsızlığa yol açtı. AKP'li vekile ilk tepki gösterenlerden biri partiye yakınlığıyla bilinen Adem Metan oldu. Metan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumda, isim vermeden Bayram'ın "doğru bir taş atmak isterken evin bütün camlarını hedef aldığını" öne sürerek "Herkes yaşadığı problemi sabah televizyona çıkıp anlatacaksa, parti içi mekanizmalara neden ihtiyaç var?" dedi.

Metan'ın sözleri şöyle:

"AK Parti, kendi içinde denetim mekanizmaları olan, gerektiğinde disiplin süreçlerini işleten bir siyasi parti. Medya mensubu elbette gördüğünü anlatır, eleştirir, kamuoyuna aktarır. Ama parti içinden birinin, üstelik milletvekili sıfatıyla, “doğru bir taş atacağım” derken evin bütün camlarını hedefe koyması başka bir şeydir. Gördüğü problemi önce parti içi mekanizmalarda çözmeye çalışması çok daha doğru olur.

İstisnasız her partide sorun vardır, bundan sonra da olacaktır. Herkes yaşadığı problemi sabah televizyona çıkıp anlatacaksa, parti içi mekanizmalara neden ihtiyaç var?

Medya açısından da ayrı bir not düşmek lazım: Birini eleştireceksek, bunu görevden ayrıldıktan sonra değil, görevdeyken yapabilmek daha kıymetli. Gerçi görevdeyken eleştirince “black list” meselesi çıkıyor; o da bu işin başka bir tarafı. Yine de üzerinde düşünmeye değer."

"AK PARTİ'YE SIZMIŞ TRUVA ATI OLABİLİR"

AKP'li Serkan Bayram'ın sözlerinin kızdırdığı isimlerden biri de Cahit Tuz oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi dönemde Başbakanlık Basın Müşavirliği de yapmış olan Tuz, Serkan Bayram'ı ağır sözlerle eleştirdiği Bayram'ın "AK Parti'ye sızmış truva atı" olabileceğini öne sürdü.

Tuz, Serkan Bayram için şu ifadeleri kullandı:

"Bu ifadeleri kullanan AK Parti vekili olamaz. Olsa olsa Sn. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle AK Parti içine sızmış bir truva atı olabilir. Bu ifadeleri kullanan sayın cumhurbaşkanımızın yüküne omuz vermekten ziyade yüküne yük eklemiş olur.

Fatma Betül Hanım üzerinden AK Parti'yi tam bir yolsuzluk partisi ilan ediyor. Ama diğer taraftan yolsuzluk, rüşvet, şantaj, hırsızlık yaptıkları belirlenen belediye başkanlarının sabah evlerinden alınmasını eleştiriyor. Bu vekilin sayfasına bakın 80'nin üzerinden itirafçının beyanları, devletin ilgili mercilerinin tespit etti binlerce sayfalık kanıt bilgilerle yolsuzluk, rüşvet, tehdit, şantaj, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve hatta vatana ihanet halleri olan Ekrem İmamoğlu için tek kelime etmemiş. Tek twit atmamış.

Kendi partisine yüklediği suçlamaları bunca yolsuzluk ve gayrı meşru işler içinde olan partiye tek eleştirisi olmamış. Kendisinden 36 yaş küçük kadınla havluyla yakalanan haysiyetsiz için tek twiti olmamış. TBMM çatısı altında Türk milletinin yararına olacak ele avuca sığacak pek bir hizmeti olmamış. Ama 7/24 her türlü iftira ve yalanla Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a operasyon çeken içimizdeki truva atı olan Now TV'ye çıkıp AK Parti'yi suçlayarak yerden yere vuruyor."

Cahit Tuz, bu sözlerinin ardından Serkan Bayram'a "Neden NOW TV?", "Neden şimdi? (Artık AK Parti'de vekil olamayacağını anladığın için kendini izhar ediyor olabilir misin?)", "TBMM çatısı altında Türk milletine yaptığını hizmetleri yazar mısın?", "Seçim sathı mahaline girilen bir süreçte AK Parti'ye bu şekilde darbe vurmadaki amacın nedir?", "Eğer bu ifadeleri hak, hukuk, adalet saikiyle yaptıysa, aynı ifadeleri Ekrem İmamoğlu suç örgütüne karşı niye kullanmadın?", "AK Parti'de yeni dönem olmayacağını gördüğün ve bu nedenle karşı mahalleye göz mü kırpıyorsun?" şeklinde sorular yöneltti.

SERKAN BAYRAM NE DEMİŞTİ?

NOW TV'de canlı yayın konuğu olan AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 'fon' vurgununa adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'yla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor.”

Bayram, soruşturmada gündeme gelen para hareketlerinin belgelerle açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, “O yatırdı diyor, öbürü yatırmadı diyor” dedi.

Soruşturmanın belirli isimlerle sınırlı kalmaması gerektiğini, AKP ve bürokraside adı geçen kişilere ilişkin iddiaların da araştırılması gerektiğini belirten Bayram, “Genel başkan yardımcıları var deniyor, bürokrasiden kimseler var deniyor, bakan yardımcılardan var deniyor. Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın. Adalette güveni sağlayalım. Adaletin olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Yabancıya sermaye gelmez, gelmiyor da kaçıyor” ifadelerini kullandı.

Bayram, son dönemde belediye başkanlarına yönelik operasyonlarda kullanılan gözaltı yöntemini de eleştirerek şunları söyledi; “Yazık, belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya. Bütün belediye başkanlarımız için geçerli bu. Yazıktır, yani bu kadar her şeyi paspas etmeye hiçbirimizin hakkı yok. Net söylüyorum.”