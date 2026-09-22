AKP'li Tayyar'dan Erdoğan'a 'çağrı': 'Herkesi sıra dayağına çekse, falakaya yatırsa...'

AKP'li Şamil Tayyar, siyasetten bürokrasiye birçok alanda “tuhaf bir dağınıklık” yaşandığını söyleyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Tayyar, “Gölgesini kendi azameti sanan” kişilerin Erdoğan tarafından “sıra dayağına çekilmesi, falakaya yatırılması veya fırlatılıp atılması” halinde herkesin kendine geleceğini söyledi.

Tayyar, şunları yazdı:

"Son dönemde.

Siyasette, bürokraside, hayatın birçok alanında tuhaf bir dağınıklık var.

Sanki herkes ayrı telden çalıyor, senkronize değiller.

Birbiriyle çatışıyorlar.

Kendi otonom yapılarını kurmuşlar.

Gelecek hesabı içindeler.

Fırsatı ganimete çevirmek istiyorlar.

Özel hesaplarını görüyorlar.

Vesaire.

Mecazi manada söylüyorum.

Cumhurbaşkanımız, en yakınından başlayarak gölgesini kendi azameti sanan herkesi sıra dayağına çekse.

Falakaya yatırsa.

Veya fırlatıp atsa.

Ne iyi olur.

Herkes şöyle bir titreyip kendine gelir."