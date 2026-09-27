AKP'li Tayyar'dan iktidara 'fon krizi' uyarısı: 'Toplumsal öfke kabarıyor, vakit daralıyor'

AKP'li Şamil Tayyar, Türkiye gündeminde yerini koruyan 'fon krizine' ilişkin iktidara uyarılarda bulundu.

Tayyar sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Bir tanıdığın düğünü vesilesiyle Mersin’deyim.

Gittiğim her yerde fon meselesi gündemin ilk sırasına oturmuş.

Krizin piyasalardaki mali sarsıntısından çok siyasi ve toplumsal komplikasyonlarından söz edebiliriz.

Etki katsayısının şiddetli hissedilmesindeki temel faktör, hayat pahalılığı, derin yoksulluk gibi ekonomik sorunların üzerine eklemlenmesidir.

Bir yerde bardağı taşıran son damla olmasıdır.

Birikmiş “öfke patlaması” diyebiliriz.

Hatta sonuçları itibariyle “finans sektörünün 15 Temmuz’u” olarak bile anılabilir.

Sistem yıkılmadı ama ağır hasar aldı.

15 Temmuz sonrası nasıl darbe üreten hükümet sisteminde değişikliğe gidildiyse finans sektöründe de sistemik dönüşüme ihtiyaç var, hem de hızlıca.

Çünkü.

Toplumsal öfke kabarıyor.

Vakit daralıyor."

Bir tanıdığın düğünü vesilesiyle Mersin’deyim.



Gittiğim her yerde fon meselesi gündemin ilk sırasına oturmuş.



Krizin piyasalardaki mali sarsıntısından çok siyasi ve toplumsal komplikasyonlarından söz edebiliriz.



Etki katsayısının şiddetli hissedilmesindeki temel faktör, hayat… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) September 27, 2026

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ÖZATA Denizcilik hisse işlemlerine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Kaya ailesinin 5 ay içinde 2 milyar TL’den fazla para kazandığı öne sürülmüştü.

Hakkındaki iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya dün akşam saatlerinde görevinden affını istemişti.