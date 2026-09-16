AKP'li Tayyar'dan Selvi'ye 'Öcalan'ın villası' çıkışı: 'Hobi bahçesi olmadığı kesin'

AKP’li Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gazeteci Nagehan Alçı’ya İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yapılan konutla ilgili yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Bahçeli’nin bugün yaptığı açıklamayla kendisinin “250 metrekare” ifadesini teyit ettiğini belirten Tayyar, MHP liderinin yapının “villa” olarak tanımlanmasına itiraz ettiğini aktardı.

Tayyar, söz konusu yapının iktidara yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi’nin ifade ettiği gibi 1935 yılından bu yana ihtiyaca göre yapılmış bir eklenti olmadığını belirtti. “Ben kişisel kanaatimi yazmıştım, Öcalan görünür oldukça sürece tepki artıyor” diyen Tayyar, bu görüşüne katılmayanlar açısından da sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

AKP’li Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"MHP Lideri Bahçeli, Gazeteci Nagehan Alçı’ya Öcalan için İmralı’da yapılan konutu “iki katlı bahçeli ev” olarak tarif etti.

Bu açıklamadan sonra ben de söz verdiğim için yazmadığım bazı detayları ekledim.

Konutun hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlandığını ve 250 metrekarelik villa olduğunu ifade ettim.

Tuhaf bir şekilde Hürriyet’te Abdülkadir Selvi topa girerek Bahçeli’nin açıklamasını tevil etmeye çalıştı.

Oysa Devlet Bey İmralı’da olup bitenleri tüm detaylarıyla bilen biriydi.

Süreci şeffaf şekilde yürütmek istiyordu.

Devlet Bey bugün konuştu, “250 metrekare” ifademi teyit etti.

“Villa” denmesine itirazı vardı.

Villa, Roma’dan günümüze “kır evi” veya “müstakil bahçeli ev” demek.

Adını ne koyarsanız koyun, 250 metrekarelik bahçeli ve dubleks konuttan söz ediyoruz.

Hobi bahçesi olmadığı kesin.

Selvi’nin sözünü ettiği gibi 1935 yılından bu yana ihtiyaca göre yapılan bir eklenti değil.

Kişisel kanaatimi yazmıştım, Öcalan görünür oldukça sürece tepki artıyor.

Bu kanaatime katılmıyorsanız, bir mahcubiyete gerek kalmaksızın sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi gerekir.

Hiçbir bilgi sır olarak kalmaz.

Zor olur ama daha etkili olur, sırra gerek kalmaz.

Bu bağlamda, Devlet Bey tek ajandayla yola devam ediyor, bence doğrusunu yapıyor."

MHP Lideri Bahçeli, Gazeteci Nagehan Alçı’ya Öcalan için İmralı’da yapılan konutu “iki katlı bahçeli ev” olarak tarif etti.



Bu açıklamadan sonra ben de söz verdiğim için yazmadığım bazı detayları ekledim.



Konutun hem barınma hem çalışma ofisi olarak planlandığını ve 250… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) September 16, 2026

Abdülkadir Selvi 14 Eylül'deki yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İmralı’da Öcalan’a ev konusuna gelince. Öcalan, Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiği günden itibaren İmralı’daki F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuluyor. Yeni yapıldığı söylenen yer de cezaevi yerleşkesinin içinde. Ama burasının Öcalan’a tahsis edilmiş bir “dubleks villa” gibi yansıtılması doğru değil. İmralı’daki yerleşkeler 1935 yılında inşa edilmiş. O günden bu yana ihtiyaca göre yenileri inşa ediliyor. Ama bu düzenlemelerin çok nadiren yapıldığı söyleniyor. Öcalan’a yapıldığı iddia edilen yapı ise cezaevinin içinde ve tamamen Terörsüz Türkiye süreci kapsamında koordinasyon ve toplantı amacıyla ihtiyaç duyulduğunda kullanılıyor. Bir çalışma mekânı. Zaman zaman Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak Öcalan’ın bilgisine başvurulduğunda kullanılan bir mekân. Demek ki sürecin koordinasyonu açısından böyle bir mekâna ihtiyaç duyulmuş.

Devlet zaman zaman bu tür düzenlemelere ihtiyaç duyar."