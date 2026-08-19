AKP'li Tayyar, Kılıçdaroğlu'na 'önerilerini' sıraladı: 'Süreci yönetmekte zorlanıyor gibi'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanmasının yankıları sürüyor. Özgür Özel'in 91 milletvekiliyle YENİ Parti'yi kurmasının sonrasında istifalar ve atanan CHP 'yönetiminin' tasfiyeleri devam ederken, AKP'li Şamil Tayyar TGRT yayınında Kılıçdaroğlu'na önerilerde bulundu.

Tayyar şunları söyledi:

"Engin Altay hem kırgınları toparlar hem CHP'nin içerisindeki herkesi kucaklayan bir tavır gösterebilir. Tartışmaların ardından Kemal Bey'in yayında konuşlandırılan isimler oldu. Bunu yönetemediler. Böyle çok sesliymiş gibi gözüktü. Kemal Bey hamlelerini doğru zamanda ve yerde yapmakta gecikti. CHP'nin zaten YENİ Parti'ye göre oy oranı dip yapmış durumda. Ekim ayında Meclis açılıyor. Eğer CHP bu anlayışla ekim ayına girerse işlerinin çok kolay olmadığını çok net söyleyeyim.

Yeni bir kadro kurmak zor olmasa gerek. Öztrak zaten aileden, sör unvanı gibi... Gürsel Erol'u kontrolsüz bulabilir. Ben şahsen beğenirim ama parti disiplini açısından kontrolsüz bulabilir. Engin Altay'la çok daha rahat çalışabilirler. O daha kuşatıcı olur. Diğer partilerle de ilişkileri iyidir, grup başkanvekilliği de yaptı.

Bir yerde eksiklerinizi örterek yola devam edeceksiniz. Elinizdeki malzeme bu. Süreci yönetmekte zorlanıyor gibi."