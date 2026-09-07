AKP'li Tayyar 'seçim' için tarih verdi: Gerekçesini açıkladı

Türkiye'de erken seçim tartışmaları sürerken AKP'li Şamil Tayyar, seçim tarihine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasetin her türlü sürprize açık olduğunu belirtse de, iktidar kanadı tarafından ekonomide yürütülen yeni yol haritasının erken seçim ihtimalini ortadan kaldırdığını ifade etti.

'EN YAKIN SEÇİM' TARİHİNİ VERDİ

En yakın seçim tarihini "Nisan 2028" olarak belirten Tayyar, şunları yazdı:

"Siyaset bu, her türlü sürprize açık olduğunu biliyoruz. Ancak. Ekonomideki yeni yol haritası, erken seçim ihtimalini neredeyse sıfırlamış gibi. Kişisel kanaatim, ufukta Nisan 2028 görünüyor."