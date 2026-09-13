AKP'li Tosun: 'Dindar nesil yetiştiremedik, seçmeli din dersleri üniversite son sınıfa kadar zorunlu olsun'

AKP'nin toplumsal yaşamı dinselleştirme politikaları kapsamında yoğun çaba sarfettiği eğitimde imam hatipleşme uygulamaları yeterli sonuç vermeyince dinci çevrelerden akılalmaz öneriler gelmeye başladı.

İktidara yakın Star gazetesinin yazarlarından, 22. Dönem AKP Tokat Milletvekili Resul Tosun, bugün (13 Eylül 2026) kaleme aldığı köşe yazısında "Başkan Erdoğan'ın hedeflediği dindar nesil konusunda ise çeyrek asırda beklenen başarının gösterildiği söylenemez" diyerek, eksik gördüğü adımları yazdı.

Tosun "İmam Hatiplerin önündeki engellerin kaldırılmış olması; kılık kıyafet engellerine son verilmesi, katsayı zulmünün bertaraf edilmesi, Siyer-i Nebi ve Kuran-ı Kerim'in okullarda seçmeli ders olması elbette ki küçümsenecek gelişmeler değildir" diyen Tosun "Fakat sonuca baktığımızda bu uygulamanın dindar nesil yetiştirmede yeterli olmadığını da görüyoruz" diye devam etti.

20 milyona yakın öğrenci arasında imam hatipli öğrencilerin oranı ortaokul seviyesinde yüzde 14, lise seviyesinde ise yüzde 10 civarında olduğunu belirten Tosun, geri kalan yüzde 80 civarındaki öğrencilerin Siyer ve Kuran dersini seçme oranlarının ise ortaokul seviyesinde yüzde 12, lise seviyesinde ise yüzde 3.5 civarında olduğunu aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konudaki çabasının farkında olduğunu ve onu tebrik ettiğini belirten Tosun, "Ancak tekrar hatırlatmak istiyoruz ki, genel olarak ilk ve orta öğretimde öğrencilerin yeterli dini bilgiye sahip olmadıkları, ilahiyatlar dışında yükseköğretimde de sahih İslami bilgilerin verilmediği malumdur" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTE SON SINIFA KADAR KADEME KADEME..."

AKP'li yazar, daha sonra konuyla ilgili "çözüm"ünü açıkça şu ifadelerle dile getirdi:

"Devletimizin, çocukların fiziki güvenliğini ve sağlığını düşünen tedbirler alırken ruh dünyasını istismarcılara karşı korumasız bıraktığı acı bir gerçektir.

Onun için diyorum ki hem çocuklarımızın istismarlara karşı korunması, hem ülkemizin güvenliğini pekiştirme gerekçesiyle ilkokuldan üniversite son sınıfa kadar sahih İslam'ı kademe kademe çocuklarımıza zorunlu ders olarak düşünelim."