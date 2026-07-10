AKP'li Tuğrul Türkeş'ten Bakan Tekin'e 'Kurtuluş Savaşı' yanıtı: 'Türk'ün ateşle imtihanıdır'

AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Kurtuluş Savaşı"nın isminin değişmesine yönelik kamuoyuna yansıyan sözlerine tepki gösterdi.
Bakan Tekin, AKP vekillerle bir araya geldiği toplantıda müfredatta yapılacak değişikliklere ilişkin sunumunda Kuruluş Savaşı'na ilişkin "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" ifadelerini kullanmıştı.
TÜRKEŞ'TEN YANIT GELDİ
Türkeş ise bugün yaptığı paylaşımda, Tekin'in sözlerine, "Kurtuluş Savaşı, Türk’ün ateşle imtihanıdır. Nokta" yanıtını verdi.
Kurtuluş Savaşı, Türk’ün ateşle imtihanıdır.— Y. Tuğrul TÜRKEŞ (@TugrulTurkes) July 10, 2026
Nokta.
Yıldırım Tuğrul Türkeş