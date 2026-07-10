Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'li Tuğrul Türkeş'ten Bakan Tekin'e 'Kurtuluş Savaşı' yanıtı: 'Türk'ün ateşle imtihanıdır'

AKP'li Tuğrul Türkeş'ten Bakan Tekin'e 'Kurtuluş Savaşı' yanıtı: 'Türk'ün ateşle imtihanıdır'

10.07.2026 13:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP'li Tuğrul Türkeş'ten Bakan Tekin'e 'Kurtuluş Savaşı' yanıtı: 'Türk'ün ateşle imtihanıdır'

AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı'na ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" ifadelerine tepki gösterdi. Türkeş, "Kurtuluş Savaşı, Türk’ün ateşle imtihanıdır. Nokta" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Kurtuluş Savaşı"nın isminin değişmesine yönelik kamuoyuna yansıyan sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Tekin, AKP vekillerle bir araya geldiği toplantıda müfredatta yapılacak değişikliklere ilişkin sunumunda Kuruluş Savaşı'na ilişkin "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKEŞ'TEN YANIT GELDİ

Türkeş ise bugün yaptığı paylaşımda, Tekin'in sözlerine, "Kurtuluş Savaşı, Türk’ün ateşle imtihanıdır. Nokta" yanıtını verdi.

İlgili Konular: #MEB #Kurtuluş Savaşı #Yusuf Tekin