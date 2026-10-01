AKP'li Yayman'dan fon krizi açıklaması: 'Ucu nereye kadar varacaksa bu konuda gidecektir'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenecek özel oturum öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yayman, yeni yasama yılında Türkiye'nin meselelerinin konuşulmasını isteyerek, Terörsüz Türkiye sürecinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yayman, şöyle konuştu:

"Türkiye için, Türkiye'nin meselelerinin konuşulduğu, her fikrin dile getirildiği bir yasama yılı olsun. Zaten bu dönem biliyorsunuz Meclis çok geç kapanmıştı ve 1 Ekim'de açıldı. Dolayısıyla Türkiye'deki gündem belli, tartışma konuları belli, Meclis'in gündemi de belli. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye bahsinde Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında komisyonlar çalışıyor. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey bu konuda çok önemli açıklamalar yaptı, yapmaya devam ediyor. Terörsüz Türkiye'de şu ana kadar bir yol kazası olmadı. Ve çalışmalar devam ediyor. Ben önümüzdeki dönemde sürecin daha da hızlanacağını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber silahların teslim edilmesi, mağaraların boşaltılması, teyit ve tespit mekanizmasının oluşturulmasıyla beraber bu sürecin çok daha hızlı bir biçimde ilerleyeceğini ve artık Türkiye'de silahın döneminin sona erdiğini, şiddetin döneminin sona erdiğini, Türkiye'nin konuşamayacağı, çözemeyeceği hiçbir meselesinin olmadığını bu komisyon üyesi olarak, bir milletvekili olarak ifade etmek isterim"

"KONUŞMADAN SÜRECİN İLERLEMESİ DAHA DOĞRU"

Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonraki adımların ne zaman atılacağına ilişkin soruya ise sürecin konuşulmadan ilerlemesinin daha doğru olduğunu düşündüğünü yanıtını verdi. Yayman, şunları söyledi:

"Siz ısrarla soruyorsunuz. Ben de ısrarla yorum yapmayayım çünkü yani bu sürecin en önemli özelliği konuşmadan sürecin ilerlemesi. Geçmiş dönemlerde çok konuşma vardı ama eylem yoktu. Şimdi daha çok eylem var, daha çok adımlar var ve konuşmamanın çok daha doğru bir kanaat olduğunu düşünüyorum.

Komisyonun kurulması tarihi bir adımdı. Komisyonun İmralı Adası'na gitmesi tarihi bir adımdı. Raporun yayınlanması tarihi bir adımdı ve 467 kabul oyu tarihi bir adımdı. Dolayısıyla bu bir devlet politikası, millet politikası ve inşallah süreç yolundadır. Bu adımlar gelecektir. Türkiye bu meseleyi artık tarihin tozlu raflarında bırakacaktır."

"TAVRIMIZ ÇOK NETTİR, UCU NEREYE KADAR VARACAKSA GİDECEKTİR"

Yayman, fon krizine ilişkin de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı değerlendirmeye işaret ederek, soruşturmanın kapsamının nereye kadar uzanırsa uzansın gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Yayman, "Biz AK Parti olarak ismimiz gibi ak bir partiyiz. Burada söz konusu ben isem bile gerekenin yapılması lazım ve bu konuda biz her zaman tarihin doğru tarafındayız. Milletimizin yanındayız ve bu meselede tavrımız çok nettir. Ucu nereye kadar varacaksa bu konuda gidecektir. Devletin kurumları çalışıyor. Sayın Cevdet Yılmaz başkanımızın başkanlığında buradaki mesele milletin menfaatinin korunmasıdır" ifadelerini kullandı.