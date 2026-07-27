AKP'lilerden 'YENİ Parti' yorumu: 'Siyasette yeni bir seçenek olabilir, kitleleri organize ederlerse sonuç alırlar'

AKP'li siyasetçiler ana muhalefet partisi YENİ Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti adının ideolojik bir mesajının olmamasını olumlu bulan AKP'liler, "Açıklama için Anadolu Kulübünün seçilmesi, cuma namazının Hacı Bayram’da kılınması iyi planlanmış. Merkezdeki isimlere yönelik mesaj açısından kim düşündüyse iyi adımlar olmuş. Özgür Özel’i hafife alan arkadaşlar vardı. Akıllı ve çalışkan. Genç olması da en büyük avantajı" ifadelerini kullandı.

Nefes yazarı Nuray Babacan, Özgür Özel'in kurduğu Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi YENİ Parti hakkında AKP'lilerin yorumlarını aktardı.

"ÖZEL, AKILLI VE ÇALIŞKAN"

AKP'li siyasetçiler, "Özgür Özel'i hafife alan arkadaşlar vardı. Akıllı ve çalışkan" diyerek şunları söyledi:

“Bizim partimizdeki yüzde 15-20’lik tabanının görüşünü değiştirmek mümkün değil. Herkes biliyor ki; ortadaki yüzde 10-15’in oyunu alan seçimi de alır. Onlar, katı particilik anlayışına sahip değildir. Konforuna bakar, refahına bakar. AKP’yi iktidara getirenler de onlardı. Ondan daha iyi bir alternatif buluğunda da bırakıp giderler.

YENİ Parti, CHP tabanıyla birlikte muhalif olan ve kendilerinden işaret bekleyen kitleleri organize ederse, sonuç alır. YENİ Parti’nin ortaya çıkışı siyasette yeni bir seçenek olabilir. 80 kişi dediler, 91’i buldular. YENİ Parti isminin ideolojik bir mesajı yok. Eğer herkesi kucaklamayı başarabilirlerse, yol yürüyeceği kişileri çeşitlendirebilirse, CHP’li olmayan isimler de yer alırsa avantajlı olabilirler.

Açıklama için Anadolu Kulübünün seçilmesi, cuma namazının Hacı Bayram’da kılınması iyi planlanmış. Merkezdeki isimlere yönelik mesaj açısından kim düşündüyse iyi adımlar olmuş.

Partinin adı nötr. Birçok insan açısından önyargı içermez. Yeni bir parti diyerek, ‘bu benim hikayem, hikayemi yeniden yazıyorum’ demek istedi Özgür Özel. CHP’ye önyargılı olan muhaliflere mesaj içerebilir. Özgür Özel’i hafife alan arkadaşlar vardı. Akıllı ve çalışkan. Genç olması da en büyük avantajı.

Ancak başarılı olmaları pamuk ipliğine bağlı. Kritik bir süreçten geçecekler. Doğru adımlar atarlarsa şanslı olabilirler. Bizim kuruluş yıllarımızın içinde olan biriyim. Benzer şeyleri yaşadık. Engel olmak isteyenler çıktı, başarılı olmadı. O yüzden dirayetli olmaları gerekir. Zorlu bir yol olacak…”