AKP medyası bildirdi: 'Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılsın diyecek'

Daha önce milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik fezlekelerin Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi halinde “Evet” oyu vereceklerini belirten Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, dokunulmazlık dosyalarının yeni yasama yılında raftan inebileceğini ifade etti.

AKP'ye yakın İhlas Medya bünyesindeki Türkiye gazetesinin aktardığına göre, "kamuoyuna yansıyan iddiaların sonuçsuz bırakılmasının hem siyaset hem de hukuk açısından doğru olmadığını" ifade eden CHP kurmayları, “Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanılamaz. Eğer bir iddia varsa yargının önüne çıkmaktan korkulmamalı. Fezlekeler gündeme gelirse ellerimiz dokunulmazlıkların kaldırılması için kalkacak" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında TBMM’de toplam 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Yeni Parti’nin kurulmasından önce CHP’li yaklaşık 75 milletvekiline ait 356 dokunulmazlık dosyası bulunuyordu.

"BEN OLSAM 'KALDIRIN' DERİM"

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'nin genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, geçen haftalarda canlı yayın konuğu olarak katıldığı bir televizyon programında, konuyla ilgili tavrı sorulduğunda "Ben milletvekili olsam dokunulmazlığımı kaldırın, gidip mahkemede beraat edip tekrar Meclis'e geleceğim derim. Kim olursa olsun, dokunulmazlığı kaldırılır ve gider mahkemede hesabını verir" demişti.

AKP: ŞU AN GÜNDEMİMİZDE YOK

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı yönündeki iddialar üzerine bu konuda Meclise ulaşan bir gündem bulunmadığını söylemişti. Usta, “Bizim şu anda Meclis'te gündemimize öyle bir şey gelmedi. Öyle bir komisyon çalışması ile ilgili bir gündemimiz henüz oluşmadı. Bunlar da delilleriyle, ispatlarıyla savcılık tarafından ortaya konulduktan sonra dosyalar, fezlekeler hazırlanırsa gelir. Meclis'te dokunulmazlığı daha önce kaldırılanlar olmadı mı? Oldu tabii ki.” diyerek, fezlekelerin Meclise gönderilmesi gerektiğini ifade etmişti.