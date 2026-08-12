AKP medyasında 'RTÜK' ve 'ceza' kavgası... Selman Öğüt devreye girdi, 'Haddini bil Turkuvaz Medya!' dedi

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) iktidara yakın Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV'ye 8 milyon liralık idari para cezası kesilmesinin ardından gruptaki yayın organları karara karşı yaylım ateşi açtı.

RTÜK, ATV’de yayımlanan “Esra Erol’da” programında, bir çocuğun babasının kim olduğuna ilişkin DNA testi üzerinden yapılan yayını, “çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek” nitelikte değerlendirerek kanala yüzde 1 oranında idari para cezası uygulamıştı.

Kararın ardından Turkuvaz Medya bünyesindeki A Haber, Sabah ve Takvim gazeteleri, internet siteleri aracılığıyla tepkisel haberler yayınladı.

Takvim, “Milli medyaya eşitsizlik!” başlığıyla yayımladığı haberinde “Turkuvaz Medya’ya milyonluk cezalar kesilirken sanal medyadaki tehlikeler denetimsiz” ifadelerini kullandı. Haberde “önleyici sistemin 7 yıldır oturmadığı” ileri sürülürken uzmanların mevcut durumdaki eşitsizliğe tepki gösterdiği belirtildi.

Sabah'ın haberinde "Dijital rezilliğe sessiz kalan RTÜK'ten Turkuvaz Medya'ya ceza! Sosyal medyada neden denetim modeli kurulamadı?" denilirken televizyon kanallarının vergi, lisans ücreti, RTÜK payı ve reklam sınırlamalarına tabi olduğu, buna karşılık YouTube gibi dijital platformların kendi reklam politikalarını uyguladığı vurgulandı.

A Haber'in "Dijital rezilliklere sıfır denetim” başlıklı haberinde RTÜK’e, “Turkuvaz Medya’ya ceza, sosyal medyada neden denetim modeli kurulamadı?” sorusu yöneltildi.

SELMAN ÖĞÜT'TEN ÇOK SERT SÖZLER

ATV'ye kesilen bu ceza üzerine Turkuvaz Medya organlarından gelen tepkilere, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Selman Öğüt ağır bir yanıt verdi. Son dönemde iktidara yakın Akit TV'de yorumcu olarak ekranlarda yer alan Öğüt, sosyal medya hesabından Sabah, Takvim ve A Haber'in ilgili haberlerinden görseller paylaşıp "Turkuvaz Medya'nın ahlak terörüne devlet dur dedi!" diye yazdı.

Öğüt ayrıca üç yayın organı üzerinden gruba "Haddini bil Turkuvaz Medya!" diye seslendi.

'VERİ' TALEBİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, Turkuvaz Medya'nın veri bankasındaki bilgileri mahkeme kararıyla talep ettiği iddia edilmişti. Ancak bu durum üzerine araya bazı bakanların girdiği ve kararın uygulanmasının geriye bırakıldığı öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından ise, kararı alan Ankara 4. Ceza Mahkemesi'nin mahkeme başkanının değiştiği belirtilmişti.