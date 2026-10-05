AKP medyasından 'Cemil Tugay' iddiası: 'Çarşamba günü AKP’ye katılacak'

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi, 2024 yerel seçimlerinden bu yana AKP’ye katılan belediye başkanı sayısının 102’ye ulaştığı öne sürüldü. Gazete, katılımların bu hafta da devam edeceğini belirtti.

“ÇARŞAMBA GÜNÜ AKP’YE KATILMASI BEKLENİYOR”

Haberde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın çarşamba günü parti genel merkezinde düzenlenecek grup toplantısında, beraberindeki bazı ilçe belediye başkanlarıyla birlikte AKP’ye katılmasının beklendiği ileri sürüldü.

Söz konusu katılımın gerçekleşmesi halinde AKP, kuruluşundan bu yana ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini devralmış olacak.

OCAK AYINDA SERT SÖZLERLE REDDETMİŞTİ

Tugay, AKP’ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin 29 Ocak 2026’da T24’e yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Benimle bu konuyla ilgili hiçbir AKP'li temas kurmadı. Ben 59 yaşındayım. Bunca yıldır bir dünya görüşüm, hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AKP'ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem 'senin evlatlıktan reddederim' dedi. Eşim 'seni boşarım' dedi. Ayrıca AKP'nin şimdiki yönetim anlayışıyla bir şey yapmak mümkün mü? Bu iddiaların tamamı asılsız. Biz liyakat esaslı işe alım yapıyoruz. Demokrasi ile belediyeyi yönetiyoruz. Sadece tek bir kişiye sorarak icraat yapan bir partide bunlar nasıl olabilir? Dünya görüşümüzle uyuşmaz.”

AĞUSTOSTA DA “BİR PARTİYE GEÇME GİBİ BİR DURUMUM YOK” DEMİŞTİ

Tugay hakkında yaz aylarında da AKP’ye katılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Tugay, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok” diyerek iddiaları reddetmişti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ İDDİALARI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Tugay, 30 Eylül’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü

Tugay görüşmenin ardından, İzmir’in gündemindeki konular ve kentin geleceğine ilişkin projeler hakkında Erdoğan’a bilgi verdiğini açıkladı. Görüşmenin ardından AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi.