AKP-MHP, muhalefet partilerinin önerilerini reddetti

Yayınlanma: 06.12.2023 - 19:54

Güncelleme: 06.12.2023 - 21:30

Genel Kurulda Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin "engellilerin sorunları", HEDEP'in "Kayyım" ve CHP'nin "Tekstil sektörünün sorunları" ile ilgili önergelerinin gündeme alınması önerileri görüşüldü.

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, her insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Engelliliğin partisi, siyaseti olamayacağını belirten Arıkan, iktidara çağrıda bulunarak, "Bırakalım görüş farklıklarını, hepimiz engellilerimiz için ele ele verelim. Bu dert hepimizin derdi." dedi.

Arıkan, dertlerinin topluma karışamayan engellilerin sosyal yaşama dahil etmek, maddi sorunlarına çözüm üretmek olduğunu da sözlerine ekledi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, engelli vatandaşlar için en önemli problemin istihdam olduğunu söyledi. Türkiye'de ciddi bir işsizlik probleminin olduğunu kaydeden Taş, engelliler için bu problemin daha da ciddi hala geldiğini belirtti. Taş, "Engelliler için özel sektörde yüzde 3, kamuda yüzde 4 engelli kotaları yetersiz hale gelmiştir. 2022 EKPSS atamalarında 46 bin 454 engelli atanmak için tercih yapmış, bunlardan sadece 2 bin 556 kişi işe yerleştirilmiştir. Engelliler eğitimlerine, yeteneklerine göre işe girme konusunda ciddi zorluklar çekmektedir." diye konuştu.

ULAŞIM ARAÇLARINDA ENGELLİ RAMPASI

HEDEP Muş Milletvekili Sümeyye Boz da yoksulluk sınırının asgari ücretin 4 katı olduğunu, bundan en fazla etkilenenlerin başında engelli vatandaşların geldiğini söyledi. Boz, "Yüzde 70 ve üzeri engelli olduğu için bakıma ihtiyacı olan yurttaşların sayısı 251 bin. Bu 251 bin vatandaşın aldığı ödenek de ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda değil. En korunması gereken kesimlerin başında gelen engelliler, en fazla gözden çıkarılanlar oluyor." ifadesini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko da Türkiye'de engellilik oranının yüzde 13 olduğunu ve bu oranın oldukça yüksek olduğunu belirtti. Kanko, Türkiye'deki engellilik oranının dünya ortalamasının iki kat üzerinde olduğunu söyledi.

Türkiye'de 8,5 milyon engelli vatandaşın olduğunu ifade eden Kanko, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 850 bin kişinin engelli duruma geldiğini kaydetti.

Engellilerin toplumda bazı engellemelerle karşılaştıklarını ifade eden Kanko, "Engelliler günlük yaşamlarını sürdürürken ciddi engellerle karşılaşıyorlar. Türkiye'de ulaşım araçlarının yüzde 60'ında engelli rampası yok. Türkiye'de kamu kurumlarının yüzde 60'ında engelli tuvaleti yok. Engelli yurttaşlarımıza sahip çıkmak, insanlık görevimiz olduğu gibi vazgeçilmez toplumsal sürecimizdir." diye konuştu.

AKP Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Sağlık Bakanlığının engelli sağlık kurulu raporlarını birleştirerek Ulusal Engelli Veri Sistemi'ni hayata geçirdiğini, Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde yaklaşık 3,3 milyon engelli vatandaşın kayıtlı olduğunu söyledi.

Örnek uygulamalarla erişilebilirliği yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Kilerci, bu konuda toplumsal farkındalığı da arttırdıklarını bildirdi.

Engellilerin kurumsal bakım ihtiyaçlarını da karşıladıklarını anımsatan Kilerci, şöyle konuştu:

"Kurumsal bakım ihtiyacı olan engelli bireylere kuruluşlarımızda veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca ruhsatlandırılan özel bakım merkezlerinde engelli bireylerin bakım finansmanını karşılayarak bakım hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla Bakanlığımıza bağlı 107 engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 bin 49 engelli bireye, 310 engelli özel eğitim merkezinde 28 bin 591 engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunmaktayız."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Saadet Partisi, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.