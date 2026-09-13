AKP milletvekilinin ağabeyi 'şafak operasyonuyla' gözaltına alındı

Kilis'te jandarma ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonunda AKP'li Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın ağabeyi Mehmet Dal ile Kilis İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu'nun şafak operasyonuyla gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Kiliskenthaber'in haberine göre, Kilis Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın ağabeyi Mehmet Dal ile eski Genel Sekreter Murat Küçükoğlu'nun evlerine operasyon düzenledi. İki ismin gözaltına alındığı belirtildi.

SORUŞTURMANIN BİR YILDIR SÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre jandarma ekipleri yaklaşık bir yıldır Kilis İl Özel İdaresine yönelik soruşturma yürütüyordu. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin ardından operasyon düzenlendiği öne sürüldü.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Mehmet Dal ile Murat Küçükoğlu'nun evlerine baskın yapıldığı ve iki ismin jandarma ekiplerince götürüldüğü belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın hangi iddialara dayandığına ve gözaltılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.