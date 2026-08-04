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AKP, milletvekillerini 'çerçeve yasa' teklifi için kapalı grup toplantısına çağırdı

AKP, milletvekillerini 'çerçeve yasa' teklifi için kapalı grup toplantısına çağırdı

4.08.2026 15:16:00
Güncellenme:
ANKA
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AKP, milletvekillerini 'çerçeve yasa' teklifi için kapalı grup toplantısına çağırdı

AKP, partili milletvekillerini TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan çerçeve yasa teklifiyle ilgili olarak yarın yapılacak kapalı grup toplantısına çağırdı.
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AKP Grup Başkanlığı, milletvekillerine konuya ilişkin yazı gönderdi.

Yazıya göre, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek.

Duyuruda, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" taslağıyla ilgili AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın milletvekillerine bilgilendirme yapacağı belirtilerek, tüm milletvekillerinin toplantıya katılması istendi.

Toplantının, teklifin TBMM gündemine sunulması öncesinde son değerlendirmelerin yapılacağı oturum olması bekleniyor.

YARIN MECLİS'E SUNULACAK

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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