AKP önce 'okulları denetledik' dedi, sonra 'ziyaret' etti: Haberimizin ardından paylaşım değişti!

Konya’nın Halkapınar ilçesinde AKP İlçe Başkanlığı’nın okullara ilişkin sosyal medya paylaşımında, Cumhuriyet’in haberinin ardından değişikliğe gidildi.

AKP Halkapınar İlçe Başkanlığı’nın 15 Eylül’de yaptığı ilk paylaşımda, “AK Parti İlçe Başkanımız Okul ziyaretinde bulundu” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ilçe başkanının okullarda çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi. Ancak paylaşım daha sonra değiştirildi. Saat 20.37’deki versiyonda, “AK Parti İlçe Başkanımız 2026/2027 Öğretim yılı münasebetiyle Okulları denetlemede bulunmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu metinde ayrıca ilçe başkanının 3 okulda yeni göreve başlayan güvenlik görevlileri ile okul temizlik görevlilerini “yerinde” incelediği belirtildi.

Paylaşımda, “Sorunsuz görevlerini yapmaktadırlar. Görev alan tüm arkadaşlara ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz” denildi.

HABERİMİZİN ARDINDAN “DENETİM” İFADESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhuriyet’in söz konusu paylaşımı haberleştirmesinin ardından AKP Halkapınar İlçe Başkanlığı’nın paylaşımı yeniden değiştirildi.

Eski paylaşım

Paylaşımın düzenleme geçmişinde, önce “okul ziyaretinde bulundu”, ardından “okulları denetlemede bulunmuştur” ifadelerinin kullanıldığı, son halinde ise metnin yeniden değiştirildiği görülüyor.

Son versiyonda “Ak Parti İlçe Başkanımız 2026/2027 Öğretim yılı münasebetiyle okulları ziyaret etti” ifadelerine yer verildi. Önceki metinde bulunan “denetlemede bulunmuştur” ifadesi ile güvenlik ve temizlik görevlilerinin “yerinde” incelendiğine ilişkin bölüm ise çıkarıldı.

Yeni paylaşım

“KELİME DEĞİŞİKLİĞİ SORUNU ORTADAN KALDIRMAZ”

TÖBSEN MYK üyesi Serkan Bebek, paylaşımın değiştirilmesinin ardından Cumhuriyet’e yeni bir değerlendirmede bulundu.

Bebek, “Okul denetimi paylaşımı, kamuoyunun tepkisinin ardından ‘denetim’ ifadesinden ‘ziyaret’ ifadesine dönüştürülmüş. Ancak ekran görüntüsündeki düzenleme geçmişi, ilk paylaşımın nasıl yapıldığını açıkça gösteriyor” dedi.

Okulların siyasi partilerin denetim ve gözetim alanı olmadığını belirten Bebek, “Okullar; siyasi partilerin denetim ve gözetim alanı değil, kamusal eğitim kurumlarıdır” ifadelerini kullandı.

Bebek, son olarak, “Sonradan yapılan kelime değişikliği ise sorunu ortadan kaldırmaz” değerlendirmesinde bulunarak TÖBSEN olarak okulların siyasallaştırılmasına ve parti-devlet anlayışına karşı durmaya devam edeceklerini söyledi.