AKP Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara, Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Çorum'da, AKP Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Covid-19 testi pozitif çıkan AKP Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara (61), bir süre evinde tedavi gördükten sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Kara, burada hayatını kaybetti.
Kara'nın cenazesi, Ortaköy'de kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek.
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Doğa Rutkay kaza geçirdi
- İşte AKP'nin Erdoğan seçilmezse planı
- İmkanınız varsa şimdi alın çağrısı yapıldı
- Erdoğan açtı, Bahçeli kapattı
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- Tahmin verildi: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Demirtaş'ın serbestliği için 'adaylık' şartı
- Ülkeyi alarma geçiren tutuklama
- Cemil Çiçek'ten Bahçeli'ye yanıt geldi