AKP Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Çorum'da, AKP Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA
17 Kasım 2021 Çarşamba, 10:01
AKP Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara, Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Covid-19 testi pozitif çıkan AKP Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara (61), bir süre evinde tedavi gördükten sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Kara, burada hayatını kaybetti.

Kara'nın cenazesi, Ortaköy'de kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek.


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