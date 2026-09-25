AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLEDİĞİ SUÇLARI ÖRTBAS EDEMEZ"

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

“BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce masumu katleden, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir cinayet şebekesinin başı olan Netanyahu, insanlığa karşı işlediği suçları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi yalanlarla hedef alarak örtbas edemez.

Kıbrıs’tan Ege’ye, Suriye’den Filistin’e kadar her konuda tarihi ve hukuki gerçekleri çarpıtan bu barbar zihniyet, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde suçludur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye; bu soykırımcı aygıtın sözde tehditlerine, iftiralarına ve manipülasyonlarına hakettiği cevapları vermeye devam edecektir.”