AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten sahte üyelikler üzerine açıklama: 'Sistemde açıklar olabiliyor'

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin, kendisinden habersiz şekilde 2’nci kez AKP Etimesgut İlçe Teşkilatı’na üye yapılmasına gösterdiği sert tepkinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin açıklama yaptı.

AKP MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında yurttaşların AKP’ye habersiz üye yapılmasına değinen Ömer Çelik, durumun "dijital sistemlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle" yaşandığını savundu.

"SİSTEMDE AÇIKLAR OLABİLİYOR, SİLİYORUZ"

Son dönemde üyeliklerle ilgili tartışmalar yaşandığını belirten Çelik, şu iddialarda bulundu:

"Bazı isimler kendilerinden habersiz olarak üye yapıldığını söylüyorlar. Kendisinin haberi olmadan 'ben üye yapıldım' diyenlerin bunu genel merkezimize bildirmesinden memnuniyet duyarız. Bunlar dijital sistemler olduğu için zaman zaman açıklar olabiliyor, güncellemeye çalışıyoruz. Öyle bir şey olduğu zaman da siliyoruz. Ama buradan büyük üyelik ailemize gölge düşürmeye çalışanlar olduğunu da görüyoruz. 12 milyona ulaşan üye sayısıyla rekor kırıyoruz."

Çelik'in açıklaması üzerine Bildirici, sosyal medya hesabı üzerinden şöyle dedi:

"AKP sözcüsü Ömer Çelik, benden habersiz AKP üyesi yapılmamla ilgili şikayetimi yanıtlamış... Sistemde zaman zaman açıklar olabiliyor"muş! "Genel merkeze bildirmemden memnun olmuşlar! Sonuçta sahte üyeliğimi sildiler. Sahte üye yapılanlar, web sayfası üzerinden genel merkeze başvurabilir."

AKP sözcüsü Ömer Çelik, benden habersiz AKP üyesi yapılmamla ilgili şikayetimi yanıtlamış...

"Sistemde zaman zaman açıklar olabiliyor"muş! "Genel merkeze bildirmemden memnun olmuşlar!"

Sonuçta sahte üyeliğimi sildiler. Sahte üye yapılanlar, web sayfası üzerinden genel… https://t.co/fQwqBNJAeQ — Faruk Bildirici (@farukbildirici) July 28, 2026

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl da habersizce AKP'ye üye yapıldığını öğrenip hukuki yollarla üyeliğini sildiren Faruk Bildirici, e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde Ocak 2026'dan itibaren yeniden AKP Etimesgut İlçe Teşkilatı'na aktif üye yapıldığını belgelemişti.

Sosyal medya hesabından Ömer Çelik’in üye sayılarına ilişkin açıklamasını paylaşan Bildirici, duruma şu sözlerle tepki göstermişti:

"Bu haber yalan! Ömer Çelik'in açıkladığı AKP üyesi sayısının gerçek olmadığına eminim! En azından biri sahte üye! O da benim!

Beni yine gizlice, benden habersiz üye yapmışlar...

Bu bir sahtekarlık ve kimbilir kaç kişiyi bu yöntemle üye yapıyorlar? Geçen yıl Savcılığa suç duyurusunda bulunmaktan Yargıtay ve CİMER'e şikayete kadar birçok yere başvurup üyeliğimi sildirdim.

Meraktan geçen gün bakınca bir de ne göreyim, beni Ocak ayından bu yana yine AKP Etimesgut İlçesi'nde üye yapmışlar. Utanmamışlar...

Devlet partisi olunca insanları kendilerinden habersiz üye yapmak serbest mi? Suç duyurusunda bulunup sonuç alamıyorum, şikayet ediyorum işlem yapılmıyor.

Bu kadar itirazdan sonra beni bir daha üye yapmak tam bir vurdumduymazlık, ahlaksızlık, sahtekarlıktır. Bir daha söylüyorum, BENİ ÜYELİKTEN ÇIKARIN. Nasıl yaptıysanız öyle çıkarın üyelikten. İSTİFA ETMİYORUM...

Eğer bunun sorumlusunu ortaya çıkarmıyorsanız, (ki geçen sefer üzerini örttünüz) sahte üye kaydetmek sizin parti politikanız demektir. Bu sahtekarlığa izin veriyorsanız onaylıyorsunuz. Bunlar öyle sehven falan olacak işler değil..."