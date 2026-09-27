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AKP Teşkilat Başkanı'ndan dikkat çeken 'İstanbul' mesajı: 'AK Parti lehine gelişen bir sürecin şahidiyiz'

AKP Teşkilat Başkanı'ndan dikkat çeken 'İstanbul' mesajı: 'AK Parti lehine gelişen bir sürecin şahidiyiz'

27.09.2026 16:43:00
Güncellenme:
İHA
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AKP Teşkilat Başkanı'ndan dikkat çeken 'İstanbul' mesajı: 'AK Parti lehine gelişen bir sürecin şahidiyiz'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdiği konuşmasında "Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin dahi süreçten rahatsız olduğu bir dönemde, belediyelerde yapılan seçimlerde de AK Parti lehine gelişen bir sürecin hep birlikte şahidiyiz" dedi.
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AKP'nin 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' adı altında düzenlediği programlara Kağıthane'de başlandı.

Kağıthane AKP İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen programa AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Eski Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ve partililer katıldı.

"ERDOĞAN SEÇİLDİĞİNDE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Programda konuşan AK Parti Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'nin gündeminde olan konu başlıklarını vatandaşlarla birlikte istişare edeceklerini ifade ederek, "AK Parti'miz diğer siyasi partilerden bir parti değil. Başkalarıyla karıştırmamak lazım. Bir öncekiyle bir sonrakinin aynı masada oturamadığı, dün kahraman dediklerini bugün hain ilan ettikleri bir zikzağın, savrulmanın bizim çatımızda yeri yok. Bugün geldiğimiz noktada şuna çok açık bir şekilde farkına varmamız lazım. İnşallah 2028 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildiğinde dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz siyaseti inançla, gayretle, adanmışlıkla, fedakarlıkla yürütülmesi gereken bir çalışma olarak değerlendiriyoruz. İnşallah bu emekleri verdiğimizde, gönül gönüle ulaştığımızda, kapı kapı milletimizle birlikte olduğumuzda ve doğrudan vatandaşımızdan aldığımız sözü, fikri, kanaati, hissiyatı siyasetin kendisine dönüştürmeye devam ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'la, AK Parti'mizle, Cumhur İttifakı'yla milletimizin arasına hiçbir güç giremeyecek" şeklinde konuştu.

"AK PARTİ LEHİNE GELİŞEN SÜRECİN ŞAHİDİYİZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 7 binden fazla partilinin sahada vatandaşlarla birlikte olduğunu belirterek, "Gerçekten burada hem teşkilatımızın hem de partimizin büyüklerinin bir araya geldiği ve İstanbul'umuzda 39 ilçemizle, 961 mahallemizle, arkadaşlarımızla buluşacağımız güzel bir programda bir aradayız. İstanbul maalesef kendi haline terk edilmiş bir durumda, bir şeyin belediyesi nezdinde. İlçe belediyelerindeki olumsuzlukları ortaya çıkaran maalesef rüşvet, yolsuzluk ve birçok fiil neticesindeki o hukuki süreçlerini takip ediyoruz ve Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin dahi süreçten rahatsız olduğu bir dönemde, belediyelerde yapılan seçimlerde de AK Parti lehine gelişen bir sürecin hep birlikte şahidiyiz" dedi.

İlgili Konular: #İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı #ahmet büyükgümüş

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