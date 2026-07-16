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AKP ve Bahçeli ile görüşmelerin ardından İmralı Heyeti'nden ‘çerçeve yasa’ açıklaması: 'En kısa zamanda…’

AKP ve Bahçeli ile görüşmelerin ardından İmralı Heyeti'nden ‘çerçeve yasa’ açıklaması: 'En kısa zamanda…’

16.07.2026 18:17:00
Güncellenme:
ANKA
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AKP ve Bahçeli ile görüşmelerin ardından İmralı Heyeti'nden ‘çerçeve yasa’ açıklaması: 'En kısa zamanda…’

DEM Parti İmralı Heyeti'nden yapılan açıklamada, AKP heyeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" kapsamında görüşmeler yapıldığı belirtilerek, görüşmelerde sürecin mevcut aşaması ile yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

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DEM Parti İmralı Heyeti, AKP heyeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AKP heyetiyle dün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yapılan görüşmelerde, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne ilişkin gündemde yer alan konuların değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Görüşmelerde, sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduk. Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir. Temaslarımızın ardından, İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’la en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz." 

İlgili Konular: #AKP #MHP #İmralı #Dem Parti