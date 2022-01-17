AKP ve MHP'den geri adım: 'Rafa kaldırdılar'
Gazeteci Murat Yetkin, AKP ve MHP’nin seçim yasasındaki değişiklikler üzerine planlarını fiilen rafa kaldırdığını öne sürdü.
Gazeteci yazar Murat Yetkin, Yetkinreport adlı sitesinde, "Anayasa değişikliği rafa kalktı, seçim yasası da sallantıda" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Yetkin yazısında, AKP ve MHP’nin Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Anayasa değişikliğine gitme planları fiilen rafa kaldırdığını öne sürdü.
Yazıda ayrıca seçim yasasındaki değişikliklerin ise Meclis'e getirilmesinin gün geçtikçe sallantıya girdiği ifade edildi.
Yetkin konuyla ilgili şunları belirtti:
Bunun nedeni, seçim yasası değişikliğinin, eğer bir sonraki seçimde uygulanması isteniyorsa en geç 17 Haziran 2022’ye dek Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girme zorunluğu. Çünkü seçim Erdoğan ve Bahçeli’nin defalarca söylediği gibi zamanında yapılacaksa 18 Haziran 2023’te yapılması gerekiyor. Anayasa'nın 67’inci maddesiyse ‘Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz’ diyor. Bunun anlamı, yine de erken seçim yapılamayacağı değil, ancak yapılırsa seçim yasası değişikliğinin uygulanamayacağı. Dolayısıyla iktidar eğer yeni bir seçim yasası çıkarıp uygulamak istiyorsa 18 Haziran’dan bir gün öncesinden bir yıl önce, yani 17 Haziran 2022’de yürürlüğe girmesi gerekiyor.
Anayasa değişikliği Meclis’te yapılacaksa 400 oy, halkoylamasına götürülecekse 360 oy gerekiyor. AK Parti ve MHP’nin ise (286 + 48) 334 oyu var. Aradaki farkın (HDP’nin kapatılıp üyelerin milletvekillikleri düşürülmesi senaryosunda dahi) artık kolaylıkla kapatılamayacağı görülüyor. Siyasi kutuplaşma partiler arası uzlaşmaya izin verecek gibi değil. Kaldı ki mevcut ekonomik durumda 360 bulunsa bile gidilecek bir halkoylamasının sonuçları Bahçeli’den de çok Erdoğan için acı olabilir. O nedenle, çok propagandası yapılsa ve daha da yapılacak olsa bile Anayasa değişikliği seçime kadar rafa kalktı."
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