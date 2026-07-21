AKP’ye geçeceği iddia edilen İYİ Partili vekil konuştu: 'Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner'

Kulislerde bir süredir AKP'ye geçeceği konuşulan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gaziantep yerel basınına konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile geçtiğimiz günlerde görüştüğünü belirten Gürban, "Ben genel başkana çıktım dedim ki 1 yıldır önerge veremiyorum. Çünkü 4-5 tane milletvekili imza atmıyor. Bizim danışmanları kovmuş hatta birisi. Gaziantep’te fırtına yaşandı, köyleri gezdik, önerge veremiyoruz. İmza atmıyorlar, bizim sayımız az. Genel başkanım, ben böyle böyle sorunlar yaşıyorum adamlar önergeye imza atmıyor. Ben 1 senedir önerge veremiyorum dedim. Buğra Kavuncu, meclis konuşmasında, 'önce konuşmanı göstereceksin' diyor. Neden dediğimde, 'benim hayallerim var, siyasi hedeflerim var, kimseyle kötü olamam' diyor.

“BEN 2007-2023 AK PARTİ ŞAHİNBEY ÜYESİYİM”

'MHP’ye AKP'ye kavga çıkartacak sözler laflar söylemeyin' diyor. Sen nasıl muhalif partisin? Ben 2007-2023 AK Parti Şahinbey üyesiyim. Ben 16 senelik partimi bırakmış gelmişim. Muhaliflik yapıyorum, sen diyorsun ki siyasi hedeflerim var, ben de şaşırıyorum ne yapacağımı. Biz muhalif parti miyiz? Nereye kadar Buğra’ya kaç kişi feda edilecek? Ben bir şey kaybetmem. Ülkücü kökenden gelen bir adam değilim. Millet, vatan bayrak sevdalısıyım" şeklinde konuştu.

'ERDOĞAN TRUMP'A GİDER YAPIYOR'

Partinin politikaları hakkında eleştirilerde bulunan Gürban, "Cumhurbaşkanı uçak yapıyor, Trump’a gider yapıyor, yerli savunma sanayi yapıyor. Bir sürü emekliye para dağıtıyor, bu halde yüzde 40 oy alıyor. Biz çıkıyoruz elimizi kurt işareti yapıyoruz, yüzde 10 alıyoruz, bu sürdürülebilir değil. Politikamızın olması lazım" ifadelerini kullandı.

“BİR İNSAN BOŞANACAĞI ZAMAN BABASININ EVİNE DÖNER”

'AKP'ye geçersem elim daha güçlü olacak' diyen Gürban şöyle devam etti:

"AKP'ye geçersem daha çözüm odaklı olurum, zaten ben İYİ Parti'de önerge veremiyorum ki, en azından AKP'de bir telefon açarız. Yani bir insan boşanacağı zaman babasının evine döner. Ben gidip HDP’ye katılamam."

Gürban'ın partiyle ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına ara vermesi ve hesaplarından 'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili' ifadesini silmesi iddiaları daha da güçlendirmişti. İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ise geçtiğimiz gün Gürban'a ulaşamadığını, telefonlarına çıkmadığını açıklamıştı.