AKP'ye geçeceği iddia edilen İYİ Partili vekilden Buğra Kavuncu'ya tepki: 'Neyin sözcüsüsün sen, namussuzluğun mu?'

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın partisinden istifa edip önümüzdeki günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacağı ileri sürüldü.

Gürban'ın aynı zamanda sosyal medya hesaplarından 'İYİ Parti' ifadesini kaldırdığı ve partiye ilişkin paylaşımlarını sildiği görüldü.

Gürban'ın istifa edeceği iddialarına Onlar Tv'de yanıt veren İYİ Partili Buğra Kavuncu, "Yani kimsenin namusuna kefil olamayız. Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapalı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum. İletişim kurmanız lazım ki bir araya gelebilesiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Kavuncu'ya sert bir yanıt veren Gürban, şunları yazdı:

"İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu’nun, katıldığı bir sosyal medya programında “İYİ Partide AK Parti’ye katılacak milletvekili var mı?” sorusuna verdiği “Kimsenin namusuna kefil olamayız.” cevabı benim için kabul edilemez.İYİ Parti de ki milletvekillerinin namusuna şerefine onuruna kefil olamıyorsan neyin sözcüsüsün sen? Namussuzluğun mu?

Sen nasıl Grup Başkanvekilliği yaptın ki benim, üç kadın milletvekilinin ve diğer milletvekili arkadaşlarımın namusunu ağzına alıyorsun?

Biz namusumuzu sokakta mı bulduk? Yoksa senin bunu siyasi malzeme yapmana müsaade mi ettik?

Buradan tüm İYİ Parti milletvekillerine soruyorum: Namusunuza kefil olmadığını söyleyen bu kişiyi parti sözcüsü olarak kabul ediyor musunuz?

Bu yaklaşım kabul edilemez.

Bu anlayıştan hareketle bir başka soruyu da sormak istiyorum. Merkez sağ düsturuyla yola çıkan partimiz, bugün MHP’den veya AK Parti’den istifa ederek aramıza katılan üyeleri teşkilatlarımız aracılığıyla gururla tanıtıyor, rozet takıyor.

O hâlde, Sayın Buğra Kavuncu’nun “namus tanımı”mantığına göre bu insanlar da mı namussuz? Zira kendisi, İYİ Parti’den ayrılıp AK Parti’ye geçenlere “namussuz” diyor. Eğer öyleyse, aynı anlayışla partimize katılan insanları neden kabul ediyoruz?

Sana göre o zaman İyi Parti kurulurken MHP’den ayrılanlarda mı namussuz Kavuncu ? Bu utanç verici videonun affı olamaz .

İşte bu çelişkiyi ve milletvekillerimizin namusunu tartışmaya açan bu zihniyeti kabul etmiyorum.

Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bu arkadaşın bırakın parti sözcülüğünü, partide dahi yeri yoktur. Derhâl ihraç edilmelidir.

Aksi takdirde ben kendi namusuma kendim sahip çıkarım. 46 senedir şerefimle yaşadım,birileri gibi ihale kovalayıp belediye başkanlarına yalakalık yapmadım.

Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bir şahısla aynı partide bulunmam mümkün değildir,

biraz onuru namusu varsa kefili olmadığı güvenemediği inanmadığı insanların sözcüsü olmaz istifa eder."