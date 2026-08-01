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AKP'ye geçeceği konuşuluyordu: Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi

AKP'ye geçeceği konuşuluyordu: Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi

1.08.2026 22:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'ye geçeceği konuşuluyordu: Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi

Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, AKP'ye geçeceğini açıkladı. Dikbayır, AKP'nin kuruluş yıldönümüne denk gelen 14 Ağustos tarihinde partiye katılacak.
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Gazetemizin daha önce aktardığı kulis bilgilerine göre, bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın 14 Ağustos tarihinde AKP'ye geçeceği konuşuluyordu.

AKP'nin kuruluş yıldönümüne denk gelen tarihte yine bazı belediye başkanlarının da partiye transfer olması bekleniyor ancak AKP içinde bazı kurmayların yaşanan bu transferlerden rahatsız olduğu aktarılıyor.

DİKBAYIR İDDİALARI DOĞRULADI

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra CHP'ye geçen, ardından CHP'den de ayrılarak yoluna bağımsız devam eden Dikbayır'dan konu hakkında açıklama geldi.

Sözcü TV'ye konuşan Dikbayır, AKP'ye katılacağına ilişkin kulis bilgilerine doğrulayarak, "Daha önce çağırmışlardı, bekledim" ifadelerini kullandı.

Konu hakkında İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın kararı ise merakla bekleniyor.

SÜRECE TEPKİSİYLE BİLİNİYOR...

Ümit Dikbayır, AKP'nin "Terörsüz Türkiye" ismi ile yürüttüğü sürece tepkisiyle biliniyor.

Dikbayır daha önce konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu süreç, bir barış süreci değil; aksine barış adı altında yürütülen bir ihanet sürecidir" ifadelerini kullanmıştı.

"O YAPININ PARÇASI OLAMAM"

Dikbayır, Ağustos 2025 tarihinde katıldığı bir TV programında ise AKP'den 3 kez kendisine teklif geldiğini açıklamıştı.

Dikbayır, "AK Parti beni üç kez davet etti. Hele hele muhalefetin oyunu alıp, o oyu iktidara taşımayı asla doğru bulmam. Yıllardır uygulamalarını eleştirdiğimiz, vatandaşın hakkını gasp eden politikalara karşı mücadele etmiş biriyim. O yapının parçası olamam" demişti.

İlgili Konular: #AKP #Ümit Dikbayır

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