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AKP'ye geçen Cemil Tugay'a Aziz Kocaoğlu'ndan tepki: 'Aklım almıyor!'

AKP'ye geçen Cemil Tugay'a Aziz Kocaoğlu'ndan tepki: 'Aklım almıyor!'

7.10.2026 15:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'ye geçen Cemil Tugay'a Aziz Kocaoğlu'ndan tepki: 'Aklım almıyor!'

15 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu, bugün resmen AKP'ye katılan Cemil Tugay’ın belediye başkanlığından istifa etmeden parti değiştirmesini sert bir dille eleştirdi.
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Üç dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu, AKP'ye geçen Cemil Tugay hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Aziz Kocaoğlu, Cemil Tugay'ın AKP'ye katıldığı tören öncesinde EGEMAX TV’de programa katıldı.

Kocaoğlu, belediye başkanının partisinden ayrılması durumunda izlemesi gereken yolun önce belediye başkanlığından, ardından partisinden istifa etmek olduğunu söyledi.

"GERİSİNİ BENİM AKLIM ALMIYOR..."

Kocaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Ben böyle bir durumda kalsaydım, ki benim de bunu yapacağımı İzmir'de herkes bilir. Sabah belediye başkanlığından istifa ederdim, öğleden sonra da partiden istifa ederdim. Bunun doğrusu, yakışığı, siyaseti hepsi budur. Gerisini benim aklım almıyor.

Bizim değer yargılarımız çünkü şu anda epeyce değil, çok erozyona uğradı. Bizim değer yargılarımız; siyasete bakışımız, hayata bakışımız, insana bakışımız, paraya bakışımız, mevki makama bakışımız erozyona uğradı. Ben çoğu şeyleri anlayamıyorum. Hayatın içinde olmama rağmen, hep zor görevler, zor işler, hep hayatım 6 yaşından beri mücadeleyle geçmesine rağmen ben bugünkü şeyi, siyaseti de ekonomiyi de anlamıyorum.

Belediye başkanlığından istifa edemiyorum diye bir şey yok. Parlamento da hani onay lazım, bilmem ne lazım falan. Burada öyle bir şey yok. Ondan sonra hangi partiye geçersen geçersin. Orada mücadele edersin. Orada şansın varsa yahut işte olanaklar varsa, genel kabul görüyorsan orada ne olacaksan olursun kardeşim. Bu değil midir? Siyaset budur. Seçilmek de budur."

İlgili Konular: #AKP #Cemil Tugay #Aziz Kocaoğlu

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