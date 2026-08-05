AKP'ye geçen Eren Ali Bingöl'den İBB'ye yanıt

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın 'rant' açıklamalarına cevap verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bingöl, şunları yazdı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamayı dikkatle takip ettik. Sayın Aslan birçok bilgi paylaştı ancak Tuzlalıların ve kamuoyunun merak ettiği esas sorulara yanıt vermedi. Biz de bu soruları kamuoyu adına soruyor ve yanıt bekliyoruz.

Sayın Nuri Aslan açıklamasında “göz yummayız, görmezden gelmeyiz” şeklinde ifadeler kullandı. O halde 2019-2024 yılları arasında imar mevzuatı açısından tartışmalı 16 bin dairenin inşa edilmesi nasıl ve neden görülmedi?

İnşaatlar başlamadan önce kat adedi, yapı yüksekliği ve silüeti İBB Mimari Estetik Komisyonu tarafından değerlendirilip “uygun” bulunurken, bugün usulsüz olduğu ileri sürülen yapılaşmalar bu aşamada nasıl fark edilmedi?

Vatandaşların şikâyet başvuruları üzerine İBB tarafından tespit edilen 144 ruhsat ve 348 bağımsız bölümle ilgili neden işlem yapılmadı, neden teftiş başlatılmadı?

Biz göreve geldikten hemen sonra, Ekim 2024'te savcılığa başvurmuşken, İBB neden Haziran 2026'ya kadar herhangi bir suç duyurusunda bulunmadı?

Tuzla Belediyesi sizin talimatınıza uymayacak ve yıkım kararını uygulamayacak. Yasaya göre 12 Eylül 2026 tarihinden itibaren söz konusu binalarla ilgili sorumluluk size geçecektir. 5216 sayılı Kanun gereğince İBB, üç ay içerisinde söz konusu konutların elektrik, doğalgaz ve suyunu kesip binaları mühürleyerek yıkım kararlarını uygulayacak mıdır?"

İBB BAŞKAN VEKİLİ SN. NURİ ASLAN’A SORUYORUZ!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamayı dikkatle takip ettik. Sayın Aslan birçok bilgi paylaştı ancak Tuzlalıların ve kamuoyunun merak ettiği esas sorulara yanıt… — Eren Ali Bingöl (@erenalibingol) August 5, 2026

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Tuzla’da 2017’den bu yana uygulanan emsal transferlerine dair Teftiş Kurulu raporunun ayrıntılarını kamuoyuna açıklamıştı. Aslan Tuzla'da normal şartlarda bir kez kullanılabilecek bir imar hakkının tek bir örnekte tam 185 kez farklı parsellere aktarıldığının tespit edildiğini söyledi. "Bizim gündemimiz İstanbul'un hakkını, hukukunu ve kamu yararını korumaktır" ifadelerini kullanmıştı.