AKP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde işçi kıyımı! 57 işçi işten çıkarıldı: 'Biz ölümü korkuyu Kerbela’da bıraktık, korkmuyoruz'

Geçen ay düzenlenen operasyonların ardından 8 Eylül'de Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle başkan vekili olan AKP'li Dündar Ziya Gültekin’in göreve gelmesinin ardından belediyede başlayan işten çıkarmalar sürüyor.

Cuma günü 28 kişinin daha işten çıkarılmasıyla toplam işten çıkartılanların sayısı 57’ye yükseldi.

“HALKIN VERDİĞİ EMANET BİRİLERİ TARAFINDAN GASP EDİLDİ”

Gelişmelere ilişkin Üsküdar Belediyesi önünde açıklama yapan YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Avukat Onur Cingil, “Biz geçtiğimiz hafta yaptığımız basın açıklamasında bunu söylemiştik; ‘Peyderpey çıkarmalar yapıyorsunuz, yapmayın’ diye uyarmıştık. Ama bugün itibarıyla baktığımızda, cuma günü 28 kişinin daha işten çıkarıldığını ve toplam rakamın 57 olduğunu görüyoruz. Üsküdar Belediyesi'nin oyları Sinem Dedetaş’a emanetti. Ve halk bu verdiği emanettir. Halkın verdiği emanet birileri tarafından bu gasp edildi. İki buçuk yıllık yönetim boyunca burada belediye başkanımız eski dönemden bir kişiyi bile işten çıkartmadı. Kimsenin ekmeğiyle oynamadı. Hatta ve hatta eski kadrolar dediğimiz birçok isimden müdür yaptı, müdür yardımcısı yaptı, şef yaptı hatta ve hatta başkan yardımcısı yaptı. İnsanların evine götürdüğü rızıklarıyla oynamadı. Hiçbir zaman bunu yapmadı.” dedi.

“EMEKÇİLER ÜÇ KURUŞLUK İŞSİZLİK MAAŞI ALMAMAYLA TEHDİT EDİLİYORLAR”

İşten çıkartılan personel sayısının 400’leri bulacağının söylendiğinin altını çizen Cingil, “Peki bunu neden yapıyorlar? Bir hukukçu olarak da söylüyorum; sebep performans düşüklüğüymüş. Bir hafta içinde aynı anda bu insanların bir anda performansını düştüğüne kim inanabilir? Ama bu bir bahane. Ve içeride söyledikleri şey şu; diyorlar ki ‘SGK kodu olan 4 koduyla çıkartalım. Yani nedir? Haksız olarak sizi çıkartırsak işsizlik maaşı alırsınız ya da bizimle anlaşmazsanız dava yoluna giderseniz, haklarınızı ararsanız 22 koduyla çıkartırım, torba kodla çıkartırım işsizlik maaşı alamazsınız’ diyorlar. Yani şu an benim yanımda da gördüğünüz emekçiler ve daha çokları neyle tehdit ediliyor biliyor musunuz? Üç kuruşluk işsizlik maaşını alma ya da almamayla imtihan ediliyorlar. İnsanları bu şekilde tehdit ediyorlar yoksa beş parasız şekilde kapı önüne koyacaklar.“ diye konuştu.

Üsküdar Belediyesi’nde halkın iradesinin tehditle, baskıyla hileyle, gözaltı ve tutuklamalarla gasp edildiğini söyleyen Cingil şöyle devam etti:

“24 bin oy farkı varken halk iradesi Sinem Dedetaş demişken onlar Ali Cengiz oyunlarıyla, sandalye oyunlarıyla, siyasi mühendislikle buraya geldiler, oturdular. Sonra gittiler Üsküdar için çok kadim bir isim olan, Üsküdar'ın çok önemli bir zat-ı muhterimi olan Aziz Mahmut Hüdayi'ye gittiler, dua ettiler.

“HİÇBİR DUA, YAPTIĞINIZ YAKARIŞ YEDİĞİNİZ KUL HAKKINI ORTADAN KALDIRMAYACAK”

İlk gün böyle başladılar. Ben de onlar için sosyal medyada şunu yazmıştım. Hiçbir dua, hiçbir yaptığınız yakarış yediğiniz kul hakkını ortadan kaldırmayacak. Ama ama bu bu tespitimiz bugün yine geçerliyken, emekçilerin emeklerini, haklarını yiyorsunuz, kapı dışarı ediyorsunuz. Onların evlerine bir atom bombası düşecek. İşsiz kalacaklar bu kötü zamanda ve siz yine gideceksiniz belki bir türbede dua edeceksiniz. Ama yine söylüyorum hiçbir duanız yaptığınız haksızlığı ortadan kaldırmayacak.”

“BİZİM PERFORMANSIMIZ CUMHURİYET DEVRİMLERİNİ KORUMAYA YETER”

Atılan işçilerden Üsküdar Çocuk Enstitüsü Birim Sorumlu Cafer Dede ise şöyle konuştu:

“Cuma akşamı saat 8'de bir mesaj geldi. ‘Performans yetersizliğinden dolayı iş haklınıza son verildi’ denildi. Hiç kimse kusura bakmasın. Cumhuriyet öğretmeninin performansı çocukların yüzünde ufak bir tebessüm oluşturmaya yeter. Hiç kimse kusura bakmasın. Bizim performansımız Üsküdar halkına emek vermeye yeter. Bizim performansımız Cumhuriyet devrimlerini korumaya yeter. Kamu çalışanıyız. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışanlarıyız.

“BENİ ÜSKÜDAR’DA YETİŞTİRDİĞİM ÇOCUKLARA SORUN”

Bizler hiçbir vakfa, hiçbir derneğe, hiçbir oluşuma destek vermedik. Biz Üsküdar halkı için çalıştık, Üsküdar halkı için mücadele ettik. Ben Üsküdar Çocuk Üniversitesi'nde, Üsküdar Çocuk Enstitüsü'nde yenilenmesi için mücadele ettim. O sıraları sırtımda taşıdım. Mesai gözetmedim. Sabah 8, gece 12 çalıştım. Üsküdar'da ilk defa liseler arası tiyatro festivalini düzenledim. Üsküdar'da yaratıcı drama etkinlikleri düzenledim. Sanatsal etkinlikleri düzenledim. Beni sizin performans yetersizliği meyliniz değil, beni Üsküdar'da yetiştirdiğim çocuklara sorun. Eğitim verdiğim Üsküdar halkına sorun.

“SİZE KARŞI BİR MİLİM BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Üsküdar halkı şunu bilsin, mevcut iktidar şunu bilsin, benim enerjim, benim performansım Üsküdar halkına yeter. Benim performansım, yol arkadaşım, yoldaşım Sinan Başkan'ı cezaevinden çıkarmaya yeter. Bu mücadelemiz daha yeni başladı. Başımıza ne gelirse gelsin. En fazla yapacakları şey bizleri öldürmek. Biz ölümü korkuyu Kerbela’da bıraktık korkmuyoruz. Gereken neyse yapılsın. Size karşı bir milim boyun eğmeyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.”