AKP’ye geçen vekilin kafası karışık… ‘AKP vatandaşın içtiğine karışmıyor’ diyen Nebi Hatipoğlu, ‘barlar sokağı kapatılsın’ dedi

İYİ Parti'den AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, yaptığı son açıklamasıyla gündem oldu.

Eskişehir'de gençlerin yoğun olarak bulunduğu Barlar Sokağı'nın kapatılması gerektiğini söyleyen Hatipoğlu, “Devlet akşama kadar sarhoşların peşinde mi gezecek?" dedi.

2023 yılında İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan Nebi Hatipoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AKP'nin kimsenin yaşam tarzına ve yediği içtiğine karışmadığını söyleyen Hatipoğlu, Barlar Sokağı'nın kapatılmasını istedi.

Aynı zamanda AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hatipoğlu, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin kent merkezinden çıkarılması gerektiğini savundu.

Hatipoğlu, şunları söyledi:

“Barlar Sokağı meselesi çok net. Ben Barlar Sokağı’na şöyle bakıyorum. Bu kelimeleri söyledikten sonra beni linç ediyorlar sosyal medyada. Linç etsinler önemli değil, ben doğru bildiğim şeyi söylerim. Hiçbir milletvekilinin, hiçbir belediye başkanının çocuğunu, torununu göndermediği yere vatandaşın çocuğunu niye gönderiyoruz? Organize bir şekilde kurulmuş bu tür barlar sokaklarının Türkiye’nin her yerinde bir sorun olduğunu gördük. AK Parti, vatandaşın yediğini, içtiğine, gezdiğine hiçbir yerde karışmıyor. İktidarız, kanun gücümüz var. Böyle bir niyetimiz olsa ‘içkili yerlerin tamamı kapatılsın’ deriz. Biz bunu demiyoruz ki, bu bizi ilgilendiren bir şey değil. Bu vatandaşın özel hayatı. İster yer, ister içer.

“BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLSEYDİM RUHSATLARINI İPTAL EDECEKTİM”

Ama bunların organize bir şekilde bir sokakta toplaştırılması, ayrıca üniversite öğrencilerinin yaşadığı bir muhitin tam ortasında olması, bu öğrencileri bu tür alkol alışkanlığına ve gece hayatına özendirici bir rol oynuyor. Ben buna karşıyım ve büyükşehir belediye başkanı seçilseydim bir günde hepsinin ruhsatlarını iptal edecektim.

Yarın öbür gün Eskişehir’de hangi belediye başkanı olursa olsun ondan da isteğim budur, burayı kapatalım.

“DEVLET SARHOŞLARIN PEŞİNDE Mİ GEZECEK?”

Burayı ne yapalım? Öğrenciler için kafe yapalım, öğrencilerin sanat atölyelerini yapalım. Madem sen öğrenciye hizmet etmek istiyorsun, illa bar açarak hizmet edemezsin ki öğrenciye. Öğrencinin sosyalleşeceği, sanat faaliyetlerini yapacağı, bir araya geleceği alkol olmadan da gece kulübü olmadan da bar olmadan da bir şeyler yapabilirsin. Ki ben orada bir yere arkadaşlarımı gönderdim. Orada bir kere yer altına, özellikle bodrumlara birçok barı da aşmış hani eski tabirle pavyon mu diyelim bu tür yerler açılmış oraya. Bu tür yerleri Eskişehir kaldırmaz. Ben emniyetten de alıyorum, her gün orada kavga oluyor. Her gün bıçaklama oluyor. Vatandaş diyor ki ‘Devlet önlemini alsın.’ İyi de kardeşim devlet akşama kadar sizin peşinizde mi gezecek sarhoşların?

“GİTSİN ÇEVRE YOLUNA AÇSIN”

Kavga etti mi, etmedi mi, bıçakladı mı, bıçaklamadı mı, bununla mı uğraşacak. Bu yapılar başlangıçta iyi niyetli olsa da belli yıllar içerisinde belli yapılar buraları ele geçiriyor? İşte bunda uyuşturucu olabilir, bunda alkol olabilir, kızlarımızı belli noktalara çekmeye çalışan durumlar olabilir. Biz buna karşıyız. Hükümet olarak, Eskişehir milletvekilleri olarak biz buna karşıyız. Eskişehir’in dışına, belli çevreyollarına gitsin açsın ama Eskişehir’in göbeğinde, üniversitelilerin yaşadığı mahallenin içinde bu Barlar Sokağı olamaz.”