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AKP'ye katılacağı iddia edilmişti: Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken açıklama

AKP'ye katılacağı iddia edilmişti: Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken açıklama

14.08.2026 12:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'ye katılacağı iddia edilmişti: Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken açıklama

AKP’ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiklerimi yapmaya, inandıklarımı söylemeye devam edeceğim" dedi. Dikbayır ayrıca, yaşananları “kirli siyaset arenası” olarak tanımladı ve hakkındaki iddialara tepki gösterdi.
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İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçen, daha sonra CHP'den de ayrılan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, AKP'ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

"BÖYLE SÜREÇLERİN İNSANA KATTIĞI ÖNEMLİ BİR TECRÜBE DE VAR..."

"Hakkımda kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan ve yanlış haberleri, yorumları, dedikoduları ve paylaşımları büyük bir sabırla takip ettim" diyen Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

''Nihayet bugün 14 Ağustos…

Hakkımda kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan ve yanlış haberleri, yorumları, dedikoduları ve paylaşımları büyük bir sabırla takip ettim.

Biliyorum ki bu kirli siyaset arenasında bunlar yapılmaya devam edecek.

Ancak böyle süreçlerin insana kattığı önemli bir tecrübe de var: Kimin dost, kimin düşman; kimin samimi, kimin riyakâr olduğunu daha açık görüyorsunuz. Yaşanan her şey, hayat tecrübemize yeni bir ders daha ekliyor.

Ben ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiklerimi yapmaya, inandıklarımı söylemeye devam edeceğim.

Gerisini Allah’a havale ediyorum…''

SAYMAZ: 'AKP'YE KATILMAYACAK'

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dikbayır ile görüştüğünü ve AKP'ye katılmayacağını söylediğini aktardı.

İlgili Konular: #AKP #CHP #Ümit Dikbayır

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