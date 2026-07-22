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AKP'ye 'Keçiören' şoku: Mesut Özarslan oyları eritti

AKP'ye 'Keçiören' şoku: Mesut Özarslan oyları eritti

22.07.2026 11:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKP'ye 'Keçiören' şoku: Mesut Özarslan oyları eritti

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Arslan, şubat ayında CHP'den istifa etmiş ve geçen ay AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'olur'uyla AKP saflarına geçmişti. Özarslan geçişi sonrası ilçede iktidar partisinin oylarında belirgin düşüş yaşandı.
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Türkiye'nin nüfus açısından en büyük ilçelerinden Keçiören'de, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP listelerinden belediye başkanı seçilen Mesut Özarslan, şubat ayında CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Mesut Özarslan, hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddiaları ve soruşturmalar nedeniyle uzun süre boyunca AKP'ye kabul edilmedi.

Özarslan 25 Haziran'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle iktidar partisinin saflarına geçti.

Ancak istifa süreci ve sonrasında yaşananlarla tartışmalı bir isim olmaya devam eden Özarslan'ın "transfer" edilmesi AKP'yi Keçiören'de beklemediği bir sonuçla karşılaştırdı.

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YÜZDE 5 DÜŞTÜ

HBS Araştırma tarafından 16-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılan anket çalışmasına göre, bir önceki genel seçimlerde AKP'nin yüzde 37,09 oy aldığı Keçiören'deki oyu Özarslan'ın transferinin ardından yüzde 31,80'e kadar geriledi.

Ankete göre CHP'nin ilçedeki oy oranı ise yüzde 25,5 olarak ölçüldü. MHP'nin ise oy oranı yüzde 6 olarak açıklandı.

Araştırmaya göre Anahtar Partisi'nin Keçirören'deki oy oranı yüzde 6,5 olarak ölçüldüi.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #mesut özarslan

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